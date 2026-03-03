Руслан Бобик. Фото: Платформа пам'яті “Меморіал”

Щодня о 9-й ранку ми вшановуємо хвилиною мовчання тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Згадаймо Руслана Бобика — 17-річного студента з Тернополя, який загинув 19 листопада 2025 року внаслідок удару російської ракети.

Історію життя Руслана опублікували на платформі пам’яті “Меморіал”.

Вільне Радіо публікує історії загиблих під час російсько-української війни, аби вшанувати їхню пам'ять.

Руслан народився у Тернополі. Був єдиною дитиною в батьків. Зростав у люблячій родині, мав багато друзів, легко знаходив спільну мову з людьми.

Навчався на відділенні транспорту та інженерної механіки Технічного фахового коледжу Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя. Техніка була його справжнім захопленням — він добре на ній знався і хотів пов’язати з цим майбутню професію.

У коледжі хлопця згадують як врівноваженого й відкритого до людей.

“Він назавжди залишиться у памʼяті всіх, хто його знав, спокійним, доброзичливим та щирим хлопцем”, — написали про його загибель у закладі.

Кураторка групи Руслана Ірина Оніщук розповідає, що юнак був активним і відповідальним студентом:

“Руслан — дуже світла, позитивна і добра дитина. Нам буде дуже його не вистачати”.

Вона додає, що хлопець завжди долучався до волонтерської допомоги для Збройних сил України.

У ніч на 19 листопада Росія атакувала Тернопіль ракетами Х-101 та дронами. Руслан був удома разом із батьками та бабусею — у квартирі одного з багатоповерхових будинків міста.

Почувши перші вибухи, хлопець разом із батьками вибіг із під’їзду до сховища. Але від удару вберегтися не зміг — один із осколків влучив йому в серце. Життя 17-річного хлопця обірвалося за мить.

“Руслан мав так багато друзів. На похорон прийшло мало не пів міста… Син був дуже добрий і щирий до всіх”, — сказала мати Руслана Галина.

Бабуся хлопця Ярослава, яка також постраждала під час того обстрілу, померла від отриманих травм 2 грудня 2025 року.

Разом із Русланом того дня загинув і його друг Артем Малюта.

Світла пам’ять!