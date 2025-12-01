Справу ексміністра МВС Захарченка скерували до суду: уродженця Костянтинівки обвинувачують у держзраді

Колишній міністр МВС України Віталій Захарченко. Фото: UA.NEWS

Правоохоронці завершили досудове розслідування справи ексміністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка із Костянтинівки. Він обіймав свою посаду за часів президентства Януковича, а нині обвинувачений у державній зраді та виправдовуванні воєнної агресії. З 2014-го Захарченко переховується в Росії.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Що відомо про справу ексміністра МВС Віталія Захарченка

За матеріалами справи, одразу після відкритого вторгнення у 2022-му Захарченко телефонував українським посадовцям та пропонував підписати з Росією “договір про дружбу і захист”. Фактично це означало добровільну здачу територій окупантам в обмін на “високі посади”.

Ексміністр нібито наголошував, що діє від імені Кремля. Також з 2017 року він почав систематично публікувати тексти з відверто антиукраїнською риторикою: про “неонацистську диктатуру”, “київську хунту”, “необхідність денацифікації” та “розподіл України по Дніпру”. Ці матеріали з’являлися на сторінках Захарченка у російських соцмережах.

Серед іншого, колишній посадовець вів YouTube-канал. Там виходили відео з назвами на кшталт: “Спецоперация сегодня — Донбасский котел кипит на полную!”, “Передислокация на фоне переговоров”, “Агония мариупольского гарнизона”, “Битва за Донбасс началась!”.

Аналогічний контент публікувався й в Instagram, з провокаційними заголовками, такими як: “Украина — это ИГИЛ?” або “Буча: фейк или реальность?”.

До того ж Захарченко з’являвся в ефірах російських телепрограм, зокрема в шоу Володимира Соловйова, де поширював кремлівські тези.

Яке покарання загрожує ексміністру МВС Віталію Захарченку

Захарченка обвинувачують за частинами 1 та 2 статті 111 Кримінального кодексу України “Державна зрада”, а також за частиною 3 статті 436-2 — “Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України та глорифікація її учасників”.

Йому загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оскільки Захарченко перебуває в Росії, його оголосили в розшук. Розгляд справи може відбуватися заочно.

Що відомо про ексміністра МВС Захарченка та його минуле

Віталій Захарченко народився 20 січня 1963 року в Костянтинівці Донецької області. Він починав службу в органах внутрішніх справ ще у 1984 році, а з 1995 року займав переважно керівні посади в МВС на Донеччині. У 2007-му чоловіка перевели до центрального апарату в Києві, а вже у 2011 році він став міністром внутрішніх справ України — цю посаду обіймав до 2014 року.

Після Революції Гідності, коли проти нього почали розслідувати справи за низку тяжких злочинів — включно зі зловживанням владою, фінансовими махінаціями, перевищенням повноважень, організацією умисних убивств — Захарченко 23 лютого 2014 року втік до Росії.

