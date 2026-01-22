Слідчі обстежують місця незаконної порубки дерев. Фото: ДБР

ДБР завершило досудове розслідування у справі про незаконну порубку понад 1,8 тис. дерев на Донеччині, в якій фігурують колишня очільниця Слов’янського лісгоспу та п’ятеро її підлеглих.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Згідно з матеріалами справи, протиправну схему організувала колишня в.о. директора згаданого лісгоспу, залучивши до неї своїх підлеглих. У 2024 році Слов’янський лісгосп та ДСЛП “Харківлісозахист” уклали низку договорів щодо проведення обстеження насаджень, аби визначити доцільність поліпшення санітарного стану лісів.

Насправді ці обстеження не проводили, працівники установи для виконання робіт до Донецької області не виїздили, а до актів від “Харківлісозахисту” просто вносили недостовірні дані. Попри це, керівниця Слов’янського лісгоспу наказала підлеглим оформити заяви на видачу лісорубних квитків до Південно-східного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, повідомляють у ДБР.

На підставі фіктивних документів, продовжують слідчі, зловмисники фактично отримали дозвіл на порубку лісових насаджень на території Слов’янського лісгоспу.

У результаті цих дій зловмисники знищили понад 1,8 тис. дерев на території лісових ділянок Краматорського, Катеринівського, Маяцького та Олександрівського лісництв. Збитки державі оцінюють у понад 14,6 млн грн.

Екскерівницю ДП “Слов’янське лісове господарство” обвинувачують у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки, службовому підробленні, розтраті чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненій повторно, якщо вони вчинені в умовах воєнного стану, у незаконній порубці дерев у лісах, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 365, ч. 1 ст. 366 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 ККУ).

П’ятьох працівників лісгоспу обвинувачують у незаконній порубці дерев, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, перевищенні повноважень та службовому підробленні (ч. 2, 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 246, ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 366 КК України).

Максимальне можливе покарання — 10 років в’язниці.

Слідчі звинувачують також головного мікробіолога ДСЛП “Харківлісозахист”. Обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду за обвинуваченням у службовому підробленні (ч. 2 ст. 366 КК України).

За даними аналітичної системи YouControl, до кінця липня 2025-го обов’язки директора “Слов’янського лісгоспу” виконувала Тетяна Полторацька. Як уточнили правоохоронці, нині підозрюваних усунули із займаних посад — 12 серпня Полторацька подала декларацію після звільнення.

