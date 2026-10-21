Справи Олександрівського районного суду Донеччини розглядатимуть на Дніпропетровщині

Олександрівський районний суд Дніпропетровської області. Ілюстративне фото від порталу “Судова влада України”

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Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність справ Олександрівського районного суду Донецької області: з 26 жовтня 2026 року їх розглядатиме Тернівський районний суд Кривого Рогу на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у пресслужбі Вищої ради правосуддя.

Олександрівський районний суд був останнім на Донеччині, справи якого не передали судам у безпечніших регіонах. Від 25 вересня 2026 року він не здійснював свої повноваження, перебуваючи у простої.

Рішення ухвалили після відповідного подання від голови Верховного суду.

Окрім цього, рада доручила Державній судовій адміністрації невідкладно звернутися до Вищої кваліфікаційної комісії суддів щодо відрядження суддів Олександрівського райсуду.

Зазначимо, раніше, у грудні 2024 року, Вища рада правосуддя вже змінювала територіальну підсудність судів Донеччини: з 6 січня 2025 року справи Великоновосілківського районного суду передали Жовтоводському міському суду на Дніпропетровщині, Дружківського міського суду до Довгинцівського районного суду Кривого Рогу, а Артемівського міськрайонного суду до — Жовтневого районного суду цього ж міста.

Ще одне рішення ухвалили згодом стосовно Мар’їнського районного суду Донецької області. Від 3 лютого 2025 року його справи передали до Апостолівського районного суду Дніпропетровщини.

Нагадаємо, від початку жовтня 2026-го до середини місяця за межі Донецької області виїхали близько 4,3 тисячі людей. Найбільше покидали Словʼянську та Краматорську громади, на які віднедавна окупанти посилили свої удари. Журналісти Вільного Радіо розповідали, скільки цивільних загалом залишається в регіоні.