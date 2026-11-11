Список знищених багатоповерхівок у Костянтинівці оновили 11 листопада: які адреси

Кадр із документального фільму “Божевілля. Костянтинівка”. Фото: 24 ОМБр

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Після дистанційного обстеження житла профільна комісія визнала знищеними внаслідок бойових дій ще дев’ять багатоквартирних будинків у охопленій боями Костянтинівці. Цього разу найбільше руйнувань зафіксували на проспекті Свободи (Ломоносова) — загалом чотири адреси.

Оновлений перелік зруйнованих багатоквартирних будинків опублікували на офіційному сайті Костянтинівської міської військової адміністрації.

Так, з оновленням переліку зруйнованих будинків від 11 листопада там з’явилися наступні адреси:

м. Костянтинівка, вул. Молодіжна, 4;

м. Костянтинівка, вул. Молодіжна, 6;

м. Костянтинівка, вул. Незалежності (Октябрська), 168;

м. Костянтинівка, просп. Олекси Тихого (Леніна), 254;

м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 101;

м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 105;

м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 107;

м. Костянтинівка, просп. Свободи (Ломоносова), 109;

м. Костянтинівка, вул. Театральна, 28.

Визнання нерухомості знищеною є умовою для отримання компенсації. Власники житла за вказаними адресами можуть подати заяву через застосунок “Дія”: журналісти Вільного Радіо написали інструкцію, як це зробити.

Консультації стосовно роботи програми “єВідновлення” у Костянтинівській громаді надають телефоном: +38 (066) 349-51-30.

Нагадаємо, ставленик Кремля у так званій “ДНР” Денис Пушилін стверджує, що з Костянтинівської громади на підконтрольні Росії території вивезли 1,2 тисячі цивільних, серед них є й діти. Це у понад півтора раза більше людей, ніж офіційно залишалося там за даними Донецької ОВА.