США не будуть переспрямовувати зброю, закуплену для України, — Сибіга

Державний секретар США Марко Рубіо запевнив, що американську зброю, закуплену для України за програмою PURL, не будуть переспрямовувати на інші напрямки. Цю ініціативу планують і надалі наповнювати.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга за підсумками Саміту міністрів закордонних справ G7, передає Укрінформ.

За його словами, на рівні держсекретаря США Марка Рубіо країна заявила, що не переадресовуватиме зброю, яку закупили для України за програмою PURL в “інші географічні куточки”. Йдеться про ті фонди й обладнання, які мають бути саме для України.

“Станом на зараз немає планів і щодо переадресації. Я навіть скажу більше, ми отримали запевнення про наповнення цієї програми, про внески до неї від ще однієї нової країни”, — сказав Сибіга.

Раніше видання Washington Post із посиланням на джерела писало, що на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії на Близькому Сході Пентагон розглядає перенаправлення туди зброї, призначеної для України. Серед озброєння називали ракети-перехоплювачі для систем ППО.

Згодом президент США Дональд Трамп сказав, що його країна “постійно перенаправляє” на Близький Схід зброю, призначену для України. Водночас європейські лідери заявили, що не мають підтвердження щодо цього.

Зазначимо, що PURL (“Список пріоритетних потреб України”) — це програма, за якою партнери по НАТО купують у Сполучених Штатів Америки зброю американського виробництва і направляють її для потреб українського війська.

Нагадаємо, Німеччина профінансує та передасть 15 тисяч дронів-перехоплювачів STRILA підрозділам Національної гвардії України. Це безпілотники українського виробництва.