США схвалили можливий продаж Україні засобів для модернізації систем ППО на 2,68 млрд доларів

ППО. Ілюстративне фото: GettyImages

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Держдепартамент США схвалив можливий продаж Україні засобів для посилення ППО на 2,68 мільярда доларів. Також країна отримала погодження від ЄС на закупівлю критичного американського озброєння ще на 3 мільярди євро у межах Ukraine Support Loan.

Про це повідомили у Міноборони України.

За їхніми даними, серед засобів для модернізації систем протиповітряної оборони України, продаж яких напередодні схвалили Сполучені Штати Америки на близько 2,68 мільярда доларів, є:

ракети з лазерним наведенням для ППО збільшеної дальності;

пускові установки та комплекти для їхньої модифікації;

радари RPS 202 для протидії дронам;

запасні частини та витратні матеріали;

програмне забезпечення й технічна документація;

транспортна, інженерна, технічна та логістична підтримка.

Водночас фінансувати цю угоду планують шляхом внесків однієї з європейських країн та коштів американської програми “Зовнішнє військове фінансування”. Разом із цим Україна отримала погодження від ЄС на закупівлю критичного американського озброєння, включаючи ППО. Йдеться про 3 мільярди євро у межах Ukraine Support Loan.

“Безперервність фінансування наших пріоритетних закупівель та дозволяє своєчасно забезпечувати Сили оборони необхідним озброєнням. Напередодні складної зими, підтримка партнерів посилить Україну, її можливості протистояти ракетному терору та зміцнить протиповітряну оборону”, — зазначили в оборонному відомстві.

Нагадаємо, українські військові знищили зенітно-ракетний комплекс “Оса” окупантів неподалік тимчасово окупованої Волновахи. Вартість такої установки оцінюють в 10 мільйонів доларів. Також були ураження й іншої техніки та обʼєктів окупантів на ТОТ.