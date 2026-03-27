США виділяють 25 млн доларів на повернення та реабілітацію викрадених Росією українських дітей

Зустріч української та американської делегацій стосовно повернення українських дітей. Фото: Олена Зеленська

Сполучені Штати спрямують 25 мільйонів доларів на програми ідентифікації, повернення та реабілітації українських дітей і молоді, які були примусово переміщені Росією.

Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту США, а також перша леді України Олена Зеленська.

Фінансування охоплює два напрями: відстеження депортованих дітей та підтримка українського уряду й місцевих партнерів у реабілітації тих, кого вдалося повернути. У Держдепі США уточнили, що кошти надходять у рамках ширшої гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало внаслідок російської агресії.

“Державний департамент оголосив про запуск нової програми на суму 25 мільйонів доларів. Це буде перша комплексна програма, яка охопить усі стадії порятунку українських дітей, від пошуку їхнього місцеперебування до повернення й реінтеграції”, — повідомила перша леді України Олена Зеленська за підсумками зустрічі з американськими партнерами у Вашингтоні.

Станом на 26 березня на підконтрольну територію вже вдалося повернути 2048 дітей, яких викрала Росія. Тисячі неповнолітніх — досі відірвані від близьких, додала Олена Зеленська.

Додатково у відомстві Держдепі США зазначили, що адміністрація президента Дональда Трампа залишається відданою досягненню “міцного миру” в Україні.

“Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що трагічне кровопролиття в Україні має припинитися, і його адміністрація залишається повністю відданою справі забезпечення міцного миру”, — пише Держдеп США.

Нагадаємо, прокурори 17 березня повідомили про підозру трьом “посадовцям” у так званій “ДНР”, які можуть бути причетні до примусового переміщення 213 дітей з Донецької області до Росії. Жодна з яких досі не повернулася на Батьківщину. Про підозри повідомили на третю річницю видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт Володимира Путіна та Марії Львової-Бєлової, підозрюваних у депортації неповнолітніх українців.