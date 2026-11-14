США запропонували Україні вийти з Донеччини в обмін на вступ до НАТО. Ілюстративне фото: Paul Faith / AFP

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Американські перемовники вперше порушили питання членства України в НАТО в обмін на вихід українських військ із території Донецької області. Президент України заявив, що якщо всі члени НАТО підтвердять таку пропозицію, він винесе це питання на всеукраїнське обговорення.

Слова президента України із зустрічі передають журналісти Інтерфаксу.

“Я неодноразово казав: Україна не відступає і не віддає свої землі терористам. Американці поставили питання: “А якщо Україна буде в НАТО, Україна вийде з Донбасу?” Це було вперше. Ми обговорюємо з партнерами цілісний безпековий пакет, який нам можуть запропонувати під час переговорів: конкретні гарантії безпеки від НАТО і ЄС, сильна українська армія — а це відповідна кількість військових, зброя, фінансова підтримка на визначений час – і Дорожня карта процвітання, тобто План відновлення, підкріплений грошима з чіткими джерелами”, — пояснив Володимир Зеленський.

Він заявив, що якщо американці та інші члени НАТО підтвердять таку пропозицію, він може винести це питання на всеукраїнське обговорення.

Українські перемовники неодноразово просили надати Україні гарантії безпеки за зразком членства в НАТО.

Водночас президент України не збирається визнавати окуповані території російськими.

Нагадаємо, президент України також відреагував на пропозицію Володимира Путіна провести гуманітарну місію у Костянтинівці за прикладом операції в Олешках. Її мета — доставити допомогу та евакуювати цивільних. Володимир Зеленський вважає, що окупанти хочуть використати гуманітарну місію як прикриття, щоб захопити все місто та продовжити наступ на Слов’янськ і Краматорськ.