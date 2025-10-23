Один із російських верстатів-гойдалок для видобутку нафти. Фото з російських джерел

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Вперше за другої каденції Дональда Трампа США запровадили нові санкції проти російських нафтових компаній. Під обмеження потрапили “Роснєфть” і “Лукойл”, які входять до переліку провідних виробників нафти країни-агресорки. Санкції запровадили на відсутності в Росії “серйозного ставлення до миротворчих ініціатив США стосовно війни в Україні”.

Про це йдеться в опублікованому Мінфіном США пресрелізі.

Про запровадження санкцій стало відомо у ніч проти 23 жовтня за київським часом. Мінфін США зазначає, що нові обмеження мають посилити тиск на енергетичний сектор РФ і зменшити здатність Кремля фінансувати війну та підтримувати свою економіку.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що санкції є сигналом Кремлю про необхідність “припинити вбивства й негайно оголосити припинення вогню”. Він додав, що відмова президента Володимира Путіна завершити війну змусила Мінфін запровадити обмеження проти найбільших нафтових компаній, які фінансують воєнну машину Росії

Також посадовець підтвердив, що Мінфін США готовий і до подальших кроків, щоб підтримати зусилля Трампа для завершення війни, тому закликає союзників приєднатися до санкційного режиму.

Окрім “Роснєфті” та “Лукойлу”, до нового санкційного списку потрапили їхні дочірні структури та компанії, де ці корпорації прямо чи опосередковано володіють понад 50% акцій.

Додатково Дональд Трамп зазначив, що він скасував зустріч із Володимиром Путіним, яку сторони планували провести в Угорщині.

“Щоразу, коли я говорю з Володимиром (Путіним, — ред.), у нас хороші розмови – а потім вони нічим не закінчуються. Вони просто нічим не закінчуються”, — зазначив президент США.

Водночас, повідомляє “Суспільне”, у ЄС погодили 19-й пакет санкцій проти Росії. На його ухвалення очікують 23 жовтня.

Нагадаємо, 22 жовтня українським військовим вдалося повернути під контроль Кучерів Яр — селище за 26 кілометрів від Добропілля. Населений пункт потрапив під окупацію під час боїв на цьому відтинку в серпні 2025-го.