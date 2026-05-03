Суд визнав винною уродженку Світлодарська, яка після окупації міста добровільно пішла працювати в так звану “адміністрацію ДНР”. Жінці заочно призначили 5 років ув’язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати посади в органах влади.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень. Ім’я фігурантки справи оприлюднили на порталі “Судова влада України”.

Покровський районний суд Кривого Рогу виніс вирок у справі про колабораційну діяльність. Йдеться про жительку Світлодарська Бахмутського району Юлію Ш, яка під час окупації міста почала працювати на російську адміністрацію.

За даними суду, після захоплення Світлодарська російськими військами у 2022 році жінка залишилась у місті. А вже не пізніше травня 2023 року добровільно погодилась на посаду так званої “начальниці відділу бухгалтерського обліку та звітності” в окупаційній адміністрації.

На цій посаді Юлія Ш. виконувала організаційні та адміністративні функції — фактично забезпечувала роботу незаконного органу влади, створеного окупантами.

У суді довели, що жінка діяла свідомо та добровільно. Свідки підтвердили, що вона залишилась у місті після евакуації та брала участь у нарадах окупаційної адміністрації. Також її впізнали на фото і відео з відповідних заходів.

Суд не знайшов доказів того, що жінку змусили працювати на окупантів. Навпаки — встановили, що вона підтримувала їхні дії та свідомо пішла на співпрацю.

За це її визнали винною за статтею про колабораційну діяльність (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Яке покарання призначили

Суд призначив жінці:

5 років позбавлення волі;

заборону обіймати посади в органах влади на 10 років;

конфіскацію всього майна.

Окремо суд врахував, що злочин, який вчинили під час воєнного стану — це обтяжуюча обставина.

Вирок ухвалили заочно, оскільки обвинувачена перебуває на тимчасово окупованій території.

Фігурантка має право подати апеляцію до 29 травня 2026 року, аби спробувати домогтися перегляду вироку. Якщо цього не станеться, рішення суду набуде законної сили.

