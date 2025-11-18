Документи у ДРАЦС. Ілюстративне фото: "varta1"

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану у Краматорську у другій половині листопада прийматиме громадян 19 та 20 числа. На відвідувачів чекають за звичною адресою.

Оновлений графік прийому опублікували у пресслужбі Краматорської міської ВА.

ДРАЦС продовжує працювати у будинку №10 на вулиці Парковій у Краматорську. Відвідувачів попередили шукати відділ на другому поверсі споруди.

Прийом громадян проводять у зазначені дні від 9:00 по 15:00.

“Відділ працюватиме для надання консультацій, вирішення питань отримання повторних документів та витягів з державного реєстру актів цивільного стану громадян тощо”, — зазначили у Краматорській міській ВА.

Там також додали, що громадян прийматимуть спеціалісти відділу ДРАЦС у Донецькій області УДР Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

