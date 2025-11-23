Освітня програма для жінок-підприємиць. Ілюстративне фото: Depositphotos

Третій сезон програми “Мрій та Досягай” стартував 20 листопада 2025 року. Українським жінкам пропоную оновлений формат навчання й розширені можливості професійного розвитку.

Про це повідомляють на сайті ООН Жінки в Україні/ UN Women Ukraine.

Проєкт “Мрій та Досягай” створили для підтримки жінок, які через війну втратили роботу або були змушені змінити своє життя та шукають інструменти для започаткування чи розвитку власної справи.

Реєстрація розпочалася 20 листопада 2025 року. Долучитися до програми можна за посиланням до 8 лютого 2026 року.

У новому сезоні організатори запровадили оновлення:

перший етап проходитиме за допомогою ШІ-чатбота, який відкриватиме доступ до навчальних модулів, надсилатиме нагадування, тести та домашні завдання;

другий етап передбачає поглиблене навчання для 80 фіналісток. Вони отримають індивідуальний супровід від 15 менторок і менторів — представників міжнародних компаній та інноваційних стартапів. Учасниці працюватимуть над бізнес-планами та розвитком власних проєктів.

Після презентації проєктів на фінальній події в Києві найкращі підприємиці отримають 40 000 грн на розвиток бізнесу.

За два попередні сезони програму пройшли понад 200 українських підприємиць.

Раніше ми розповідали, що жінок Донеччини запрошують опанувати професії трактористки, водійки вантажіки та зварювальниці. Пройти навчання можна після заявки від роботодавця, а оплачує його центр зайнятості.