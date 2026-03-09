Перші кадри з фільму “2000 метрів до Андріївки”. Фото: Sundance Institute

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Мстислав Чернов отримав премію у США за сценарій стрічки “2000 метрів до Андріївки”. Крім того, він став лавреатом нагороди від ще одного товариства у категорії документальних фільмів.

Про це йдеться на сайтах Writers Guild Awards та The American Society of Cinematographers.

Український режисер Мстислав Чернов отримав премію Гільдії сценаристів Америки за сценарій стрічки “2000 метрів до Андріївки”. Вона здобула перемогу в категорії “Найкращий сценарій у документальному фільмі”, а змагалася з:

Becoming Led Zeppelin (“Становлення Led Zeppelin”);

White with Fear (“Білий від страху”).

Також Чернов та Алекс Бабенко отримали нагороду в категорії “Документальний фільм” від Американського товариства кінооператорів. “2000 метрів за Андрівки” змагалися з такими стрічками:

Come See Me in the Good Light (“Прийди подивитися на мене в хорошому світлі”), Брендон Сомерголдер;

Folktales (“Народні казки”), Ларс Ерленд Тубаас Оймо та Тор Едвін Еліассен.

Більше про стрічку Мстислава Чернова

Фільм “2000 метрів до Андріївки” розповідає історію звільнення села Андріївка поблизу Бахмута у вересні 2023 року. Робота над стрічкою тривала майже півтора року.

Мстислав Чернов задокументував події разом із фотографом і оператором Associated Press Алексом Бабенком. Продюсерки фільму — Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Монтажем також займалася Мізнер.

Музику до стрічки написав дворазовий володар премії “Ґреммі”, композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, відомий своєю музикою для серіалу “Чорнобиль” та фільму “Джокер”.

Як і попередня стрічка режисера, “2000 метрів до Андріївки” є частиною співпраці між Frontline та Associated Press, яка досліджує російську війну проти України.

Раніше ми розповідали, про “2000 метрів до Андріївки” Мстислава Чернова та його бачення місії документалістів сьогодні.

Також у червні 2025-го нова стрічка Чернова “2000 метрів до Андріївки” перемогла на міжнародному фестивалі документального кіно DocAviv.

Крім того, взимку Мстислав Чернов здобув нагороду за найкращу режисуру документального кіно на американському кінофестивалі Sundance-2025.

Нагадаємо, документальна стрічка “2000 метрів до Андріївки” режисера Мстислава Чернова цьогоріч не перемогла у своїй номінації на премії BAFTA.