Костянтинівка на мапі. Фото: DeepState

Російські військові продовжують спроби проникнути до Костянтинівки на Донеччині, однак до міста прориваються лише поодинокі штурмовики, стверджують у 36 бригаді морської піхоти ЗСУ. Тиск з боку російських сил на напрямку залишається стабільно високим, втім, про зростання інтенсивності атак поки не йдеться.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” розповів офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського з позивним “Лис”.

За словами військового, наразі говорити про повноцінні бої у міській забудові Костянтинівки не доводиться, російські сили здебільшого штурмують пішки. Іноді вони намагаються підвозити піхоту ближче до передових позицій, однак таку техніку українські військові знищують ще на підходах.

Якщо ж штурмовикам вдається дістатися ближче, їх атакують дронами.

“Це не різка якась ескалація, а радше постійно напружений темп із локальними загостреннями. Щоденно відбувається рух, щоденно відбувається знищення противника. Ворог взяв єдину на сьогодні можливу для себе тактику — просочення малими групами. Але тут складно навіть це групами назвати, тому що відбувається рух по одній особі, дуже рідко парою”, — сказав “Лис”.

Нагадаємо, в ніч з 5 на 6 травня війська країни-агресорки порушили режим припинення вогню в Покровській агломерації щонайменше 28 разів. Окупанти продовжили штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Серед оборонців є поранені.