Росіяни порушили “режим тиші” на Покровському напрямку щонайменше 28 разів, — 7 корпус ДШВ

У ніч з 5 на 6 травня війська країни-агресорки порушили режим припинення вогню в Покровській агломерації щонайменше 28 разів. Окупанти продовжили штурмувати та обстрілювати позиції ЗСУ. Серед оборонців є поранені.

Про це повідомили у 7 корпусі десантно-штурмових військ.

За їхніми даними, від початку доби Росія 28 разів обстріляла смугу відповідальності корпусу в Покровській агломерації, шість з цих атак — авіаудари КАБами. Українські військові також відбили три штурми окупантів.

“Росія продовжує проявляти активність та перегрупування у Покровську та Мирнограді, а також на підступах до цих населених пунктів”, — пояснили військові.

Там уточнили, що через “агресивні дії” окупантів дістали поранення четверо українських захисників.

“7 корпус швидкого реагування ДШВ продовжує моніторити ситуацію у нашій смузі відповідальності, здійснюючи наразі виключно дзеркальні заходи у відповідь на дії противника”, — йдеться у заяві.

Що передувало

Від весни 2025 року Росія неодноразово в односторонньому порядку оголошувала короткострокові режими припинення вогню, зокрема присвячуючи їх до святкування Великодня та “Дня перемоги”. Останнє таке перемир’я відбулося 11-12 квітня 2026 року й протривало менш як дві доби, українські військові фіксували порушення режиму тиші.

29 квітня 2026 року пропагандистське агентство ТАСС писало, що очільник Кремля Володимир Путін під час розмови із лідером США Дональдом Трампом повідомив про готовність РФ до перемир’я з Україною на “День перемоги”. Американський президент начебо підтримав цю пропозицію.

Наступної доби прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, згоди Києва не перемир’я нібито не потрібно.

“Для оголошення Росією перемир’я до Дня Перемоги не потрібна реакція Києва, це рішення Путіна і воно буде реалізоване”, — так передали слова Дмитра Пєскова російські медіа 30 квітня.

Тим часом президент України Володимир Зеленський доручив дипломатам зв’язатися зі США, щоб з’ясувати деталі російської пропозиції — однак, станом на 4 травня, він казав, що його так і поінформували про деталі “перемир’я”.

“Це війна Росії проти України. Якщо домовляються Америка і Росія, важливо, щоб наша сторона знала, про що вони говорять. Далі, припинення вогню на один день, а перед цим вбивати наших людей — це нечесно”, — коментував Зеленський.

Вночі 4 травня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочинає припинення вогню з опівночі 5–6 травня та діятиме дзеркально, відповідаючи на російські атаки. Це оголошення стало відповіддю на російське перемир’я, яке країна-агресорка оголосила на період 8-9 травня також в односторонньому порядку.

Нагадаємо, в Краматорську оголосили День жалоби в пам’ять про людей, життя яких обірвалися через бомбардування міста 5 травня. Кількість жертв тієї атаки вкотре збільшилась: на ранок відомо про шістьох загиблих та ще 13 поранених.