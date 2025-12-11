Митрополит Арсеній у судовій залі. Ілюстративне фото: Facebook/Свято-Успенська Святогірська Лавра

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Чечелівський районний суд міста Дніпра вирішив продовжити запобіжний захід митрополиту Арсенію, наміснику Святогірської лаври, ще на 60 днів — до 3 лютого 2026 року включно. Таким чином, суд відмовив стороні захисту, яка просила замінити арешт на більш м’який запобіжний захід. Митрополит і надалі не має права на внесення застави.

Про це йдеться в ухвалі Чечелівського районного суду міста Дніпра від 6 грудня, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 9 грудня.

Окрім цього, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення й об’єднав два кримінальні провадження, у яких митрополит має статус підозрюваного.

Тепер звинувачення у виправдовуванні російської агресії проти України та поширенні інформації про розташування блокпостів Сил оборони розглядатимуть у межах одного провадження.

Журналісти видання “Суспільне. Донбас” взяли коментар в Андрія Доманського, який є адвокатом підозрюваного. Захисник вважає рішення суду незаконним, адже, як він каже, не всі учасники справи під час останнього засідання змогли доєднатися в онлайн-форматі.

“Надалі будемо реагувати в правовому полі та доводити, що це були незаконні дії. Суд не вислухав думку всіх учасників цього кримінального провадження. Тут називається — дуже поспішаємо і робимо дуже багато порушень”, — сказав адвокат.

Що відомо про митрополита Арсенія

Митрополит Святогірської лаври Української православної церкви Московського патріархату Арсеній, в миру Ігор Яковенко, народився 21 червня 1968 року в селищі Поросозеро в Республіці Карелія на території Росії. Батьки майбутнього митрополита працювали залізничниками, а дитинство він провів у селі Ліски Воронезької області.

Після закінчення Московської духовної семінарії у 1992 році Яковенка возвели у сан диякона, а потім ієрея. Згодом він був пострижений у чернецтво під іменем Арсеній. Його духовна кар’єра розпочалася в Петропавлівському храмі Красного Лимана (нині — Лимана). У 1993 році його перевели до Свято-Успенського монастиря, де Арсеній обійняв посаду благочинного, а вже у 1995 році став намісником Святогірського монастиря із піднесенням до сану ігумена та архімандрита.

Попри служіння та проповідування, ім’я митрополита Арсенія неодноразово фігурувало у скандалах. Наприклад, після початку війни на сході у 2014–2015 роках Святогірська лавра під його управлінням була помічена у негласній підтримці бойовиків. Сам Арсеній неодноразово висловлював прокремлівські наративи, зокрема, називав війну на сході України “громадянським конфліктом”, звинувачуючи Україну у її розв’язанні.

Зазначимо, що ще у 2019 році журналісти Вільного Радіо знаходили у церковних лаврських крамницях, які підпорядковувалися митрополиту, антиукраїнські брошури.

Нагадаємо, більше про те, як просувається перша справа настоятеля Святогірської лаври Арсенія ми розповідали в окремому матеріалі.