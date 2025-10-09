Українські військові. Ілюстративне фото: Вільне радіо

Дніпровський районний суд Дніпропетровської області засудив до 5 років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання колишнього військового та учасника бойових дій. Він подав до військової частини фальшиву довідку МСЕК, аби звільнитися зі служби. Розповідаємо, що відомо про справу.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Фігурантом справи мобілізований солдат із Київщини, який є учасником бойових дій та служив стрільцем-помічником гранатометника. Він 7 жовтня 2024 року подав рапорт на звільнення зі служби за сімейними обставинами, аби доглядати за матір’ю з інвалідністю. Підтвердив наявність такого статусу в матері чоловік фальшивою довідкою. Його звільнили зі служби, у березні 2025-го у Краматорську він отримав 58 765, 98 гривень грошового забезпечення.

Далі засуджений повернувся до мирного життя та влаштувався працювати інженером, поки обман не виявили та його не викликали до суду.

Він повністю визнав провину та пояснив, що не пам’ятає, хто допоміг йому оформити фіктивну довідку. Фігурант справи сказав, що на новій роботі має відстрочку від мобілізації, а також що вже відшкодував своїй колишній військовій частині збитки — 58 765,98 грн.

Чоловіка визнали винним у шахрайстві (ч. 1 ст. 190 ККУ) (чоловік заволодів грошима обманним шляхом) та ухиленні від служби в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 ККУ) та за сукупністю злочинів призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі. Втім, суд вирішив, що засуджений може виправитись без відбування покарання та має гарну характеристику, тому ув’язнення йому замінили на один рік іспитового періоду. Протягом цього часу чоловік повинен з’являтися для реєстрації до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїздити з України без дозволу.

Вирок винесли 7 жовтня: протягом 30 днів після цієї дати засуджений має право на апеляцію. Далі вона набуде законної сили.

