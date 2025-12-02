Засуджена жителька Костянтинівки, яка підшукала "кілера" для колишнього. Фото: прокуратура Донеччини

Найближчі 11 років у тюрмі проведе жителька Костянтинівки, яка намагалася організувати вбивство свого колишнього чоловіка. Вона знайшла “кілера”, аби той втілив задум. Чоловік звернувся до поліції.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За матеріалами справи, ще у червні 2020-го директорка двох підприємств вирішила заволодіти майном колишнього чоловіка. Після розлучення подружжя було у неприязних стосунках, кажуть правоохоронці. Жінка не сподівалась на те, що екскоханий добровільно віддасть їй свою частку у квартирі — придбана під час шлюбу.

Замість мирного урегулювання питання 61-річна бізнесвумен зайнялась пошуком “кілера”. За задумом, він мав змусити чоловіка оформити на неї житло, після чого втопити у водоймі та інсценувати нещасний випадок.

Знайшовши “виконавця”, організаторка злочину передала йому фото майбутньої жертви та завдаток у розмірі 4,5 тисячі гривень. Натомість, упевнившись в серйозності намірів жінки, “кілер” звернувся до поліції.

У липні того ж року правоохоронці інсценували так зване “вбивство”, а “замовниця” отримала “фотодокази” та нотаріальну довіреність на розпорядження другою часткою квартири. Після передачі “виконавцю” останньої частини винагороди — 600 доларів США — жінку затримали.

Жительку Костянтинівки судили за готування замовного вбивства (ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 6 п. 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Покарання — ув’язнення до 11 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

