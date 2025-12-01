Рішення суду. Ілюстративне фото: Pexels

Після понад п’яти років судових розглядів у Слов’янську визнали винним водія Євгена К. Він у 2020 році перевищив швидкість на авто та намагався відірватися від поліції, а після зупинки — пропонував патрульним 500 гривень хабара, аби вони не оформлювали протокол. Розгляд справи затримався через повномасштабне вторгнення, однак навіть після вироку фігурант не понесе покарання, адже вже завершився строк давності по його справі.

Відповідний вирок журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Opendatabot.

Так, згідно з матеріалами справи, 4 жовтня 2020 року о 14:00 двоє поліцейських під час патрулювання зафіксували авто ГАЗ-2410, яке перевищувало швидкість. Водій автівки проігнорував вимогу зупинитися, тому патрульні почали переслідування.

Фігурант справи за кермом авто ГАЗ доїхав до вулиці Черкаської у Слов’янську та зупинився там. Коли до нього підійшли правоохоронці, щоб скласти адмінпротокол, чоловік запропонував їм 500 гривень хабара, аби вони не фіксували правопорушення. Патрульні стверджують, що водій мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак він відмовився пройти медогляд для встановлення цього стану.

Поліцейські не взяли грошей та повідомили про спробу їх підкупити.

На суді фігурант справи своєї провини не визнав. Він підтвердив, що порушив швидкісний режим, однак уточнив, що не намагався дати хабара патрульним. Один із них нібито сказав, що штраф за порушення швидкості становить 510 гривень, тому водій вирішив заплатити одразу.

Втім, суд, зокрема завдяки показанням п’яти свідків, четверо з яких були правоохоронцями, визнав Євгена К. винним у червні 2021 року. За пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України) його засудили до трьох років обмеження волі.

І захисник Євгена К, і прокурор у його справі звернулися до Донецького апеляційного суду, аби оскаржити вирок. Їм вдалося досягти такого рішення, тому справу повернули до Слов’янського міськрайонного суду у листопаді 2021 року.

Слухання у справі відновилися у січні 2023 року та тривали до листопада 2025-го. Один зі свідків не зміг повторити свої показання, адже за ці роки встиг забути деякі подробиці пригоди. Один і патрульних, якому водій пропонував 500 гривень, виїхав за кордон та не повернувся.

Втім, у суду був запис із боді-камери одного з поліцейських. На записі видно, як фігурант повторює слово “п’ятсот”, не уточнюючи, що хоче заплатити штраф, а також пропонує відійти в бік “для розмови”.

25 листопада Євгена К вдруге визнали винним за пропозицію неправомірної вигоди службовій особі (ч. 1 ст. 369 КК України). Цього разу призначили позбавлення волі на три роки. Втім, водія від покарання довелося звільнити: на момент вироку від дати правопорушення минуло вже понад п’ять років, тому в справи закінчився строк давності.

