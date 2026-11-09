Судитимуть російського штурмовика, який міг розстріляти полоненого командира в Покровському районі

Російський штурмовик "Тай", якого обвинувачують в воєнному злочині. Фото: прокуратура Донеччини

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Правоохоронці завершили досудове розслідування у справі російського штурмовика та скерували обвинувальний акт до суду. За даними слідства, він причетний до розстрілу полоненого командира одного з підрозділів Сил оборони на околицях Шахового. Окупанта взяли в полон, нині чоловік під вартою.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

Там розповіли, що передали до суду справу стрільця 336 окремої гвардійської бригади морської піхоти із позивним “Тай”. Правоохоронці традиційно не вказують імені фігуранта, однак за даними проєкту “Книга Катів” обвинувачений — 34-річний уродженець села Новорибне Красноярського краю Росії Дмитро Антонов.

За даними слідства, у жовтні 2025-го під час спроби захопити село Шахове Покровського району піхотна група окупантів проникла на околиці населеного пункту. Вони взяли у полон двох українських оборонців, серед яких був командир одного з підрозділів. Після допиту росіянин вивів чоловіка до лісосмуги, де за наказом свого керівника розстріляв захисника з автомата в потилицю. Інший боєць ЗСУ також загинув.

Згодом бойовика взяли у полон на тому ж напрямку. Йому висунули обвинувачення в воєнному злочині (ч. 2 ст. 438 КК України). Нині фігурант перебуває під вартою без права внести заставу.

Нагадаємо, українські правоохоронці заочно повідомили про підозру одному із засновників та ідеологів угруповання “ДНР”, ексспівробітнику СБУ, а також творцю батальйону “Восток” Олександру Ходаковському. Слідство вважає, що той катував цивільного мешканця у Маріуполі, погрожуючи чоловікові розстрілом.