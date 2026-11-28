Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За січень–жовтень 2026 року директорка Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА та три її заступниці отримали разом понад 2,8 мільйона гривень після сплати податків. У середньому на місяць директорка отримувала 89 тисяч гривень, а її заступниці — від близько 65 до понад 92 тисяч гривень.

Зарплатні відомості керівництва Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на інформаційний запит.

Для довідки: Суми, які ми наводимо в цьому матеріалі — це кошти, фактично виплачені посадовицям після утримання податків, тобто те, що вони отримали “на руки”. Фактично ж їхня зарплата була на 23% вищою. З неї утримують 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору.

Майже 90 тисяч гривень на місяць: скільки заробила директорка департаменту Олена Марченко у 2026 році

Олена Марченко обіймає посаду директорки Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА із квітня 2026 року. До цього вона працювала заступницею директора департаменту. Попереднім керівником установи був Володимир Колесник.

За сім місяців, із квітня по жовтень, посадовиці виплатили 624 550 гривень після сплати податків. У середньому це 89 221 гривня на місяць.

Найменшу суму — 71 127 гривень — Олена Марченко отримала у квітні, коли їй виплатили неповний оклад. Найбільшою ж стала липнева виплата — 146 792 гривні. До неї увійшли 62 849 гривень допомоги на оздоровлення та 13 315 гривень відпускних.

На прикладі травневої зарплати можна побачити, з яких складників формувався дохід Олени Марченко. Тоді після сплати податків їй виплатили 81 221 гривню. До зарплати увійшли такі складники:

61 240 гривень — посадовий оклад;

18 372 гривні — щомісячна премія;

1 224 гривні — надбавка за вислугу років;

385 гривень — надбавка за ранг державного службовця.

Із серпня до заробітку директорки також почали додавати індексацію: 309 гривень у серпні та по 108 гривень у вересні й жовтні.

Найбільша загальна сума серед колег: скільки отримала Алла Дуднік у 2026 році

Алла Дуднік обіймає посаду заступниці директора департаменту — начальниці управління економіки та фінансів. За січень–жовтень 2026 року їй виплатили 924 985 гривень після сплати податків. Це найбільша загальна сума серед чотирьох посадовиць. У середньому щомісячна виплата становила 92 499 гривень.

Найменше — по 81 987 гривень — Алла Дуднік отримала в березні, квітні та травні, коли її щомісячна премія становила 10% посадового окладу (це найменший відсоток у порівнянні з іншими місяцями).

Найбільшою стала жовтнева виплата — 156 734 гривні після сплати податків. Зокрема, до неї увійшли:

76 170 гривень — грошова допомога на оздоровлення;

34 378 гривень — посадовий оклад;

28 616 гривень — відпускні;

10 313 гривень — надбавка за вислугу років;

6 875 гривень — щомісячна премія;

318 гривень — надбавка за ранг державного службовця;

64 гривні — індексація.

У січні, червні та жовтні посадовиця загалом отримала “на руки” 81 523 гривні відпускних.

Понад 92 тисячі гривень на місяць: скільки заробила Наталя Філіппова у 2026 році

Наталя Філіппова обіймає посаду заступниці директора департаменту — начальниці управління організації та розвитку медичної допомоги населенню. За січень–жовтень 2026 року їй виплатили 922 985 гривень після сплати податків. У середньому це 92 299 гривень на місяць.

Найменшу суму — 69 579 гривень — Наталя Філіппова отримала в лютому, коли їй виплатили неповний посадовий оклад.

У березні до зарплати додали 31 505 гривень лікарняних. Загалом за той місяць посадовиця отримала 94 911 гривень.

Найбільшою стала серпнева виплата — 159 107 гривень після сплати податків. Зокрема, до неї увійшли:

76 247 гривень — грошова допомога на оздоровлення;

41 555 гривень — посадовий оклад;

19 795 гривень — відпускні;

12 467 гривень — надбавка за вислугу років;

8 311 гривень — щомісячна премія;

440 гривень — надбавка за ранг державного службовця;

292 гривні — індексація.

У серпні, вересні та жовтні Наталя Філіппова загалом отримала 63 425 гривень відпускних.

Майже 65 тисяч гривень на місяць: скільки заробила Світлана Коплянок у 2026 році

Заступниця директора департаменту Світлана Коплянок отримує зарплату на цій посаді з травня 2026 року. За шість місяців, із травня по жовтень, їй виплатили 387 921 гривню після сплати податків. У середньому це 64 653 гривні на місяць.

Найменшу суму — 36 569 гривень — посадовиця отримала у травні. Тоді їй нарахували посадовий оклад за неповний місяць.

Найбільшою стала серпнева виплата — 70 521 гривня. Того місяця до зарплати також додали 323 гривні індексації.

На прикладі липневої зарплати можна побачити, з яких складників формувався дохід Світлани Коплянок. Тоді їй виплатили 70 198 гривень. До зарплати увійшли, зокрема:

58 177 гривень — посадовий оклад;

11 636 гривень — щомісячна премія;

385 гривень — надбавка за ранг державного службовця.

Надбавки за вислугу років, відпускних і допомоги на оздоровлення у відомостях посадовиці за цей період немає.

Виплати директорки Департаменту охорони здоров’я Донецької ОДА та її трьох заступниць за січень–жовтень 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

У кого з керівництва найбільші премії та надбавка за вислугу років

Найбільшою разовою виплатою для трьох посадовиць стала грошова допомога на оздоровлення. Наталі Філіпповій у серпні виплатили 76 247 гривень, Аллі Дуднік у жовтні — 76 170 гривень, а Олені Марченко в липні — 62 849 гривень. У відомостях Світлани Коплянок за період із травня по жовтень такої виплати немає.

Посадовий оклад директорки більший, ніж у її заступниць: 61 240 гривень проти 58 177 гривень. Водночас надбавка за вислугу років у Наталі Філіппової та Алли Дуднік становить 30% окладу, а в Олени Марченко — 2%.

Найбільшу суму щомісячних премій за свій період роботи отримала керівниця департаменту — 119 526 гривень за сім місяців. Аллі Дуднік за десять місяців виплатили 91 709 гривень премій, Наталі Філіпповій — 84 854 гривні. Для Світлани Коплянок сума премій за шість місяців становить 64 272 гривні.

Лікарняні у відомостях є лише в Наталі Філіппової. У березні вона отримала 31 505 гривень за період хвороби.

Раніше ми розповідали, скільки заробили начальниця Служби у справах дітей Донецької ОДА та її заступниця у 2026 році.