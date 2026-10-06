Скільки заробляють начальниця Служби у справах дітей Донецької ОДА та її заступниця у 2026 році: зарплати та доплати

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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За січень–серпень 2026 року начальниця Служби у справах дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова та її заступниця Оксана Бажинова на двох заробили 1 мільйон 360 тисяч гривень після сплати податків. Також посадовиці отримували премії, відпускні, допомогу на оздоровлення та виплати за відрядження.

Зарплатні відомості керівництва Служби у справах дітей Донецької ОДА журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на інформаційний запит.

Для довідки: У матеріалі наведені два види сум. Зарплата за 2026 рік — це фактично виплачені посадовицям кошти, тобто суми “на руки”. Із нарахованої зарплати щомісяця утримували 23% податків: 18% ПДФО та 5% військового збору. Доходи за 2025 рік вказані за даними декларацій посадовиць. Це суми до сплати податків. Окрім посадового окладу, до виплат входили надбавки за вислугу років і ранг державного службовця, щомісячні премії, відпускні, допомога на оздоровлення та виплати за відрядження.

Понад 85 тисяч гривень на місяць: скільки заробила начальниця Служби у справах дітей Юлія Рижакова у 2026 році

За вісім місяців 2026 року Юлія Рижакова отримала 681 512 гривень після сплати податків. У середньому це 85 189 гривень на місяць. До оподаткування посадовиці нараховували в середньому по 110 635 гривень.

Розмір її виплат упродовж 2026 року суттєво відрізнявся. Найменшу суму — 30 233 гривні — посадовиця отримала в січні. Тоді її посадовий оклад склав 25 842 гривні, але з лютого становить 71 578 гривень. Того ж місяця Рижаковій нарахували 60 450 гривень перерахунку за січень, тому сукупна лютнева виплата склала 122 104 гривні.

Найбільшою стала серпнева виплата — 141 005 гривень. Того місяця посадовиця відпрацювала 11 днів, а решту часу була у відпустці. До суми зарплати увійшли 86 394 гривні допомоги на оздоровлення та 40 154 гривні відпускних за 14 днів.

На прикладі березневої зарплати можна побачити, з яких складників формувався дохід Юлії Рижакової. Того місяця вона отримала 77 546 гривень. До цієї суми увійшли:

71 578 гривень — посадовий оклад;

14 316 гривень — надбавка за вислугу років;

14 316 гривень — щомісячна премія;

500 гривень — надбавка за ранг державного службовця.

Надбавка за вислугу років у Рижакової становить 20% посадового окладу. Розмір премії протягом року змінювався: у березні-червні вона дорівнювала 20% окладу, а в липні зросла до 25%, або 17 895 гривень.

Яке майно декларує Юлія Рижакова

Згідно з декларацією за 2025 рік, Юлія Рижакова задекларувала 1 006 891 гривню доходу на посаді начальниці Служби у справах дітей Донецької ОДА. Це 83 908 гривень на місяць до сплати податків.

Її чоловік Андрій Здор отримав 878 734 гривні грошового забезпечення у військовій частині.

Також посадовиця вказала у звітності 5 тисяч гривень допомоги “Пакунок школяра”. Ще 3 тисячі гривень “Національного кешбеку” задекларовані на неї та двох її дітей.

Юлія Рижакова має квартиру площею 41,4 квадратного метра у Краматорську. У її власності вона перебуває з 2013 року.

Чоловіку посадовиці належить земельна ділянка площею 20 тисяч квадратних метрів у селі Ручайки на Кіровоградщині. Право власності на неї він має з 2016 року.

Із січня 2025 року Рижакова та двоє її дітей орендують житловий будинок у Кропивницькому. Це місто вона вказала в декларації як місце фактичного проживання.

Також з 2024 року посадовиця володіє автомобілем Audi A6 1998 року випуску.

Готівкові заощадження подружжя вказані окремо: Юлія Рижакова задекларувала 15 тисяч доларів, її чоловік — стільки ж.

Майже на рівні з керівницею: скільки отримала Оксана Бажинова у 2026 році

Заступниці начальниці служби — начальниці відділу опіки та піклування Оксані Бажиновій за січень–серпень 2026 року виплатили 678 742 гривні після сплати податків. У середньому це 84 843 гривні на місяць, або 110 185 гривень до оподаткування.

Найменшу суму посадовиця отримала в січні — 30 631 гривню. Як і керівниці, тоді їй виплатили неповний посадовий оклад, який склав 24 550 гривень. З лютого він зріс до 65 481 гривні, а до виплати за цей місяць увійшли ще 57 744 гривні перерахунку. Загалом у лютому Бажинова отримала 131 485 гривень.

Найбільшою стала квітнева виплата — 174 298 гривень. Зокрема, до неї увійшли:

85 625 гривень — грошова допомога на оздоровлення;

53 575 гривень — посадовий оклад;

42 015 гривень — відпускні;

17 949 гривень — оплата за чотири дні відрядження;

16 073 гривні — надбавка за вислугу років;

10 715 гривень — щомісячна премія;

409 гривень — надбавка за ранг державного службовця.

Що декларує Оксана Бажинова

У декларації за минулий рік Оксана Бажинова вказала 723 616 гривень зарплати в Службі у справах дітей Донецької ОДА, або в середньому 60 301 гривню на місяць до сплати податків. Також того року вона отримала 6 тисяч гривень виплат для внутрішньо переміщених осіб.

Її чоловік Юрій Бажинов задекларував 217 511 гривень пенсії. Донька посадовиці отримала 9 тисяч гривень виплат для переселенців та 7 490 гривень стипендії.

Оксані Бажиновій належить житловий будинок площею 110,1 квадратного метра в селі Вікторівка Добропільської громади. Ним вона володіє з 2015 року. Того ж року посадовиця стала власницею двох земельних ділянок у цій громаді: площею 400 квадратних метрів у Вікторівці та 2,5 тисячі квадратних метрів у селі Вірівка.

Також у неї є земельна ділянка для садівництва на тисячу квадратних метрів у селі Ракша на Донеччині (у власності з 1995 року) та ділянка площею 2 тисячі квадратних метрів у селі Стрілкове на Херсонщині, яку вона набула у 2017 році.

На чоловіка посадовиці оформлені квартира площею 29,6 квадратного метра у Добропіллі, гараж площею 24 квадратні метри та земельна ділянка площею 29 квадратних метрів там само. Крім того, він є співвласником ще однієї квартири у Добропіллі площею 42 квадратні метри. Сама Оксана Бажинова має право користуватися цим житлом.

З січня 2025 року посадовиця з донькою орендують житловий будинок у селі Вишневе Пирятинської громади на Полтавщині. Це село Бажинова вказала як місце фактичного проживання.

Чоловіку також належать автомобіль Opel Astra 2006 року випуску та сільськогосподарська техніка DW 120-B 2013 року.

Готівки та інших грошових активів родина не задекларувала.

Виплати начальниці Служби у справах дітей Донецької ОДА та її заступниці за січень–серпень 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

Понад 85 тисяч гривень кожній — допомога на оздоровлення

Найбільшою разовою виплатою для обох посадовиць стала грошова допомога на оздоровлення. Юлії Рижаковій у серпні нарахували 86 394 гривні, а Оксані Бажиновій у квітні — 85 625 гривень.

Щомісячних премій за вісім місяців обом нарахували майже порівну: Рижаковій — 105 890 гривень, Бажиновій — 105 495 гривень. У березні–червні ця премія становила 20% посадового окладу, а в липні — 25%.

Надбавка за вислугу років у заступниці більша, ніж у начальниці служби: 30% посадового окладу проти 20%. За січень–серпень Бажиновій нарахували 128 207 гривень такої надбавки, а Рижаковій — 98 561 гривню.

Крім того, Оксана Бажинова отримала 31 065 гривень за час перебування у відрядженнях. У відомостях Юлії Рижакової таких виплат немає.

Раніше ми розповідали, скільки заробили начальник Головного управління Державної податкової служби в Донецькій області та його заступники за 8 місяців 2026 року.