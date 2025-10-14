Храм Святих Лаврентія і Ксенії в Лимані. Фото: Wikimapia

Під час тимчасової окупації Лимана настоятель одного з місцевих храмів нібито передав церкву російським військовим, які облаштували там місце для техніки та боєприпасів. Наприкінці жовтня його мають допитати у Дніпрі. Скільки загрожує священнослужителю — читайте в матеріалі.

Повідомлення про підозру у пособництві державі-агресору оприлюднили на сайті Офісу Генерального прокурора України.

Фігурант — настоятель храму Святих Лаврентія і Ксенії в Лимані. Релігійна споруда належить Свято-Лаврентіївській парафії Горлівської єпархії УПЦ.

Слідчі стверджують, що у період з травня по жовтень 2022 року, коли місто перебувало під тимчасовою окупацією, священник добровільно передав приміщення храму російським військовим. Вони розмістили на його території особовий склад, техніку та боєприпаси, а підвали використовували для зберігання спорядження.

У повістці про виклик у суд зазначене ім’я фігуранта — Сергій Фоменко.

Настоятель храму Святих Лаврентія і Ксенії у місті Лиман Сергій Фоменко. Фото з фейсбук-сторінки фігуранта справи

У мережі можна знайти відео, на якому Фоменко і його дружина з хлібом і сіллю зустрічають російських військових в окупованому місті.

Настоятель храму Святих Лаврентія і Ксенії у місті Лиман Сергій Фоменко зустрічає російських військових, коли ті зайшли у місто. Фото з окупаційних джерел

Дружина Сергія Фоменка зустрічає російських загарбників разом із чоловіком. Фото з окупаційних джерел

За таку діяльність священнику повідомили про підозру в пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України). Йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років, а також заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від десяти до п’ятнадцяти років із можливістю конфіскації майна.

Сергія Фоменка викликають до суду 22, 23 та 24 жовтня о 12:00 у будівлю тимчасової дислокації слідчого відділу СБУ у місті Дніпро для вручення підозри та допиту.

Раніше ми розповідали про митрополита Горлівського і Слов’янського, який у травні цього року в інтерв’ю російському телеканалу виправдовував дії армії держави-агресорки. Після цього правоохоронці заочно оголосили йому про підозру.