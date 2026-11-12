 Святогірська лавра зазнала нових пошкоджень через удари Росії: що відомо
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Святогірська лавра зазнала нових пошкоджень через удари Росії (деталі)

Богдан Комаровський
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Вранці 10 та в ніч на 11 листопада внаслідок російських обстрілів архітектурний комплекс Свято-Успенської Святогірської Лаври зазнав нових пошкоджень. Окупанти понівечили покрівлю в одному з корпусів, а в інших — двері та плівку, яка замінювала вибите скло.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської лаври.

За їхніми словами, близько 9 ранку 10 листопада до лаври прилетів дрон “Молнія”. Він влучив у корпус № 10 та пошкодив його покрівлю.

Святогірська лавра зазнала нових пошкоджень через удари Росії: що відомо
Наслідки російської атаки на Святогірську лавру 10-11 листопада. Фото: їхнього з сайту

Під час іншої атаки — у ніч на 11 листопада — вибуховою хвилею розірвало частину плівок, які раніше замінювали скло у віконних отворах будівель, розташованих біля набережної. Зокрема, йдеться про готельний корпус № 9, братську трапезну із храмом на честь Різдва Пресвятої Богородиці, скарбничому приміщенні та Покровській церкві.

Святогірська лавра зазнала нових пошкоджень через удари Росії: що відомо
Наслідки російської атаки на Святогірську лавру 10-11 листопада. Фото: їхнього з сайту
Святогірська лавра зазнала нових пошкоджень через удари Росії: що відомо
Наслідки російської атаки на Святогірську лавру 10-11 листопада. Фото: їхнього з сайту

“По всій території обителі були розкидані осколки. Братія одразу після ранкового правила та молебню взялася за усунення пошкоджень: почала відновлювати двері, закривати вікна плівкою, приводити до ладу територію Лаври. Братія трудилася весь день. Попереду ще багато роботи.

Милістю Божою, ані 10-го, ані 11-го числа ніхто не постраждав”, — пишуть представники лаври.

Святогірська лавра зазнала нових пошкоджень через удари Росії: що відомо
Наслідки російської атаки на Святогірську лавру 10-11 листопада. Фото: їхнього з сайту

Нагадаємо, російські війська зруйнували Святостефанівський жіночий монастир у селі Степанівка Новодонецької громади. З території святині евакуювали 18 людей, серед яких священнослужителі та монахині. Людей доправили до проміжного евакуаційного пункту, а згодом вони вирушать до Полтавської області.

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