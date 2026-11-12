Святогірська лавра зазнала нових пошкоджень через удари Росії: що відомо

Наслідки російської атаки на Святогірську лавру 10-11 листопада. Фото: їхнього з сайту

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Вранці 10 та в ніч на 11 листопада внаслідок російських обстрілів архітектурний комплекс Свято-Успенської Святогірської Лаври зазнав нових пошкоджень. Окупанти понівечили покрівлю в одному з корпусів, а в інших — двері та плівку, яка замінювала вибите скло.

Про це повідомили на сайті Свято-Успенської Святогірської лаври.

За їхніми словами, близько 9 ранку 10 листопада до лаври прилетів дрон “Молнія”. Він влучив у корпус № 10 та пошкодив його покрівлю.

Під час іншої атаки — у ніч на 11 листопада — вибуховою хвилею розірвало частину плівок, які раніше замінювали скло у віконних отворах будівель, розташованих біля набережної. Зокрема, йдеться про готельний корпус № 9, братську трапезну із храмом на честь Різдва Пресвятої Богородиці, скарбничому приміщенні та Покровській церкві.

“По всій території обителі були розкидані осколки. Братія одразу після ранкового правила та молебню взялася за усунення пошкоджень: почала відновлювати двері, закривати вікна плівкою, приводити до ладу територію Лаври. Братія трудилася весь день. Попереду ще багато роботи.

Милістю Божою, ані 10-го, ані 11-го числа ніхто не постраждав”, — пишуть представники лаври.

Нагадаємо, російські війська зруйнували Святостефанівський жіночий монастир у селі Степанівка Новодонецької громади. З території святині евакуювали 18 людей, серед яких священнослужителі та монахині. Людей доправили до проміжного евакуаційного пункту, а згодом вони вирушать до Полтавської області.