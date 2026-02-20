“Світло не вимикалося ані вдень, ані вночі”: начальника колонії у Макіївці підозрюють у жорстокому поводженні з військовополоненими

Начальника колонії в окупації підозрюють у жорсткому поводженні з полоненими, фото: Донецька обласна прокуратура

Полонені українські військові, ймовірно, перебували у нелюдських умовах у незаконній виправній колонії Макіївки. За даними слідства, у приміщенні, де утримували полонених, не було опалення та вентиляції, можливості для дотримання гігієни. Її очільнику оголосили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, у 2016 році підозрюваний, який до окупації міста працював у колонії, отримав від загарбників підвищення. Упродовж 2 років він очолював “Західну виправну колонію державної служби виконання покарань Мін’юст ДНР”. У ній чоловік, ймовірно, створив нелюдські умови утримання українських військовополонених.

Зокрема, за інформацією слідства, за вказівкою псевдокерівника, трьох оборонців, захоплених під час бойових дій, розмістили у камерах із цілодобовим штучним освітленням — світло не вимикалося ані вдень, ані вночі. У холодну пору року приміщення не опалювались, вентиляція була відсутня, одяг полонених не відповідав погодним умовам.

Раціон складався з малопридатної до вживання їжі у мізерних порціях. Через це двоє чоловіків втратили 20 та 30 кілограмів ваги. Замість питної води бранці вживали технічну та не мали можливості дотримуватись елементарної гігієни. Попри численні скарги на здоров’я, медичну допомогу полоненим не надавали.



Очільнику колонії оголосили про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Якщо його затримають за визнають винним у суді, йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

У січні цього року, суд заочно засудив до 12 років позбавлення волі т. зв. “оперуповноваженого МДБ ДНР”, який викрадав і катував людей в окупованому Донецьку.

Загалом упродовж 2025 року повідомили про підозру у вчиненні воєнних злочинів 27 особам. Серед них — фігуранти справ про катування військовополонених і цивільних, сексуальне насильство, примусову мобілізацію, бомбардування Маріуполя, а також віддання наказів вбивати і грабувати загиблих українських військових.

