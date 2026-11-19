Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Профільна комісія при Світлодарській МВА 18 листопада розглянула 30 заяв від переселенців на отримання матеріальної допомоги. Всі звернення погодили — загалом заявники отримають 208 280 тис. грн.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської ВА.

Найбільше заяв, 24, стосувалися допомоги громадянам у складних життєвих обставинах: людям з інвалідністю, літнім та представникам інших категорій населення.

Ще дві заяви подали люди, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, онкохворі й тяжкохворі, а також потерпілі від Чорнобильської катастрофи. Двом літнім людям у складних життєвих обставинах комісія призначила одноразову допомогу.

Одну заяву розглянули щодо допомоги сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Ще одну — від мобілізованого під час воєнного стану.

Ці кошти громада видалила з обласної дотації на соціальний захист та підтримку окремих категорій ВПО.

Звернутися до відділу соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації, аби отримати консультації стосовно можливих видів допомоги, переселенці можуть у дистанційному форматі:

Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:45.

Нагадаємо, влада Бахмута спрямувала на підтримку переселенців громади ще майже 5,5 мільйона гривень. Допомогу розподілять за 15 напрямками: від виплат літнім людям і ВПО до підтримки сімей загиблих захисників, родин зниклих безвісти та військових.