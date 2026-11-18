Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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Влада Бахмута спрямувала на підтримку переселенців громади ще майже 5,5 мільйона гривень. Допомогу розподілять за 15 напрямками: від виплат літнім людям і ВПО до підтримки сімей загиблих захисників, родин зниклих безвісти та військових. Розповідаємо детальніше, кому і скільки передбачили.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської міської військової адміністрації.

За документом, у листопаді на підтримку вихідців з громади спрямували ще 5 485 400 гривень. Забезпечити виплати доручили Управлінню соціального захисту населення Бахмутської міської ради.

Найбільше із зазначеної суми отримають бахмутяни, які перебувають у складних життєвих обставинах. Йдеться про людей з інвалідністю, літніх, переселенців тощо: на них спрямують 1 мільйон 946 тисяч гривень. Усього підтримку нарахують 278 мешканцям — по 7 тисяч гривень кожному.

Також значну частину загальної суми спрямують на допомогу для проходження осінньо-зимового періоду, зокрема переселенцям, у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Виплату отримають 84 людини — по 15 тисяч гривень кожна.

Ще 800 тисяч гривень виплатять 64 членам сімей загиблих ветеранів війни та захисників. Більшість отримає по 10 тисяч гривень, однак декому призначили від 20 до 50 тисяч.

Окрім цього, гроші спрямували:

людям похилого віку, які перебувають у складних життєвих обставинах: 384 тисячі гривень, 43 людини (від 4 до 20 тисяч гривень);

сім’ям з дітьми у складних життєвих обставинах: 350 тисяч гривень, 50 сімей по 7 тисяч гривень кожна;

бахмутянам, які вперше уклали контракт на проходження військової служби: 256 720 гривень, 4 людини по 64 180 гривень;

пораненим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів, онкохворі й тяжкохворі громадяни, постраждалі від Чорнобильської катастрофи: 167 тисяч гривень, 23 людини (від 1 до 10 тисяч гривень);

сім’ям людей, зниклих безвісти за особливих обставин: 100 тисяч гривень, 4 сім’ї по 25 тисяч гривень;

мобілізованим військовослужбовцям: 64 180 гривень, одна людина;

допомогу на спорудження пам’ятника: 50 тисяч гривень, одна людина;

людям, які здійснили поховання: 30 тисяч гривень, 3 людини по 10 тисяч гривень;

важкопораненим військовослужбовцям: 30 тисяч гривень, одна людина;

до Дня захисників і захисниць України: 30 тисяч гривень, 3 людини по 10 тисяч гривень;

батьки дітей, які потребують особливої соціальної уваги, на оплату проїзду до закладів оздоровлення та відпочинку: 12 500 гривень, 4 людини (по 2 500 гривень, одному 5 тисяч);

щомісячна стипендія людям, яким виповнилося 100+ років: 5 тисяч гривень, одна людина.

Нагадаємо, раніше влада Бахмута спрямувала ще 400 тисяч гривень на іпотечні компенсації для вихідців з громади з-поміж ветеранів. Таку підтримку на початку листопада отримали двоє людей.