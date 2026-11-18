Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Влада Бахмута спрямувала на підтримку переселенців громади ще майже 5,5 мільйона гривень. Допомогу розподілять за 15 напрямками: від виплат літнім людям і ВПО до підтримки сімей загиблих захисників, родин зниклих безвісти та військових. Розповідаємо детальніше, кому і скільки передбачили.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження голови Бахмутської міської військової адміністрації.
За документом, у листопаді на підтримку вихідців з громади спрямували ще 5 485 400 гривень. Забезпечити виплати доручили Управлінню соціального захисту населення Бахмутської міської ради.
Найбільше із зазначеної суми отримають бахмутяни, які перебувають у складних життєвих обставинах. Йдеться про людей з інвалідністю, літніх, переселенців тощо: на них спрямують 1 мільйон 946 тисяч гривень. Усього підтримку нарахують 278 мешканцям — по 7 тисяч гривень кожному.
Також значну частину загальної суми спрямують на допомогу для проходження осінньо-зимового періоду, зокрема переселенцям, у розмірі 1 мільйон 260 тисяч гривень. Виплату отримають 84 людини — по 15 тисяч гривень кожна.
Ще 800 тисяч гривень виплатять 64 членам сімей загиблих ветеранів війни та захисників. Більшість отримає по 10 тисяч гривень, однак декому призначили від 20 до 50 тисяч.
Окрім цього, гроші спрямували:
Нагадаємо, раніше влада Бахмута спрямувала ще 400 тисяч гривень на іпотечні компенсації для вихідців з громади з-поміж ветеранів. Таку підтримку на початку листопада отримали двоє людей.