Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У Світлодарській міській військовій адміністрації оновили програму розвитку громади на 2026 рік. Серед змін — збільшення витрат на 110 тис. грн на матеріальну допомогу родинам із дітьми з інвалідністю, а також багатодітним.

Про це йдеться у розпорядженні начальника Світлодарської міської військової адміністрації №230. Документ доступний на офіційному сайті адміністрації.

Так, у попередній версії документа на ці завдання планували витратити 570 тис. грн у поточному році — це сума на допомогу 57 отримувачам. Тепер обидві цифри зросли: 680 тис. грн на 68 людей.

З додаткових 110 тис. грн більша частина суми надійде з обласного бюджету: його частка зросла з 348 тис. до 450 тис. грн. Ще 8 тис. грн додала сама громада, збільшивши свою частину з 222 тис. до 230 тис. грн.

Обласні кошти в програмі виділили у вигляді дотації на соціальний захист окремих категорій переселенців із громад, які тимчасово окуповані. Офіційно Світлодарську громаду вважають повністю окупованою від 9 жовтня 2022 року — від цієї дати відповідного статусу набуло селище Зайцеве. Це був останній підконтрольний населений пункт громади.

Звернутися до відділу соціального захисту населення Світлодарської міської військової адміністрації, аби отримати консультації стосовно можливих видів допомоги, переселенці можуть у дистанційному форматі:

Графік роботи: з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю — з 08:00 до 16:45.

Нагадаємо, у 2021 році селищна рада Луганського не доплатила за електрику. Оскільки пізніше селище увійшло до складу Світлодарської громади, цей борг перейшов місцевій військовій адміністрації. Проте там про нього дізналися більш ніж через чотири роки — коли постачальник уперше надіслав вимогу про сплату боргу та штрафних санкцій.