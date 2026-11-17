Енергосистема. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

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У 2021 році селищна рада Луганського не доплатила за електрику. Оскільки пізніше селище увійшло до складу Світлодарської громади, цей борг перейшов місцевій військовій адміністрації. Проте там про нього дізналися більш ніж через чотири роки — коли постачальник уперше надіслав вимогу про сплату боргу та штрафних санкцій.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з документів Господарського суду Донецької області.

У січні й березні 2021 року Луганська селищна рада Бахмутського району заборгувала понад 362,4 тис. грн за електроенергію держпідприємству “Укрінтеренерго”. У листопаді того ж року вона остаточно приєдналася до складу Світлодарської громади, і цей борг перейшов їй. Утім, уперше її керівництво дізналося про нього у вересні 2025 року — саме тоді постачальник уперше звернувся до місцевої військової адміністрації, аби та сплатила борг і штрафні санкції, що в майже півтора рази перевищували суму заборгованості. Коли ж цього не сталося, подав позов до суду.

У військовій адміністрації були готові сплатити основну суму боргу за січень, але за березень платити відмовлялися. Там зазначали, що того місяця Луганська селищна рада вже змінила постачальника електроенергії. До того ж, МВА була проти нарахування пені, інфляційних втрат і 15% річних за договором, оскільки отримала необхідні документи вже 2025 року. А те, що Укрінтеренерго не виставляв рахунки безпосередньо громаді пʼять років, назвали свідомим затягуванням задля збільшення вигоди.

Утім, суд також долучив до справи оператора мереж — “ДТЕК Донецькі електромережі”. Там пояснили, що новий постачальник (ним стали “Донецькі енергетичні послуги”) відповідав лише за одну точку обліку. Електрику ж на інші обʼєкти продовжувало надавати Укрінтеренерго.

У результаті суд вирішив стягнути зі Світлодарської МВА усю суму основного боргу й інфляційних втрат. Утім, усе ж зменшив розмір пені на половину, списав частину річних через завершення строку давності, а решту зменшив до мінімальних 3%. Це зробили, бо штрафні санкції значно перевищували суму боргу й могли стати надмірними для громади, яка через російську окупацію втратила більшу частину власних надходжень.

Загалом з військової адміністрації мають стягнути 644,9 тис. грн на користь постачальника. Також вона повинна сплатити 8 426 грн судового збору.

Оскаржити це рішення МВА може до 2 грудня.

Раніше ми писали, які громади Донеччини мають найбільші надходження до бюджету та резерви. Для значної частини з них основним джерелом наповнення бюджетів все ж залишаються дотації та субвенції з держбюджету.