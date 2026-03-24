Ілюстративне фото: Вільне радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У четвер, 26 березня, для жителів Світлодарської громади пройде відеоконференція з питань юридичних консультацій. Долучитися можна буде тільки після обов’язкової евакуації. Розповідаємо, як взяти участь у зустрічі.

Зустріч анонсували у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Прийом триватиме дві години: з 14:00 до 16:00 через платформу Google Meet. Його проводитиме в.о. начальника юридичного відділу Світлодарської міської військової адміністрації Вікторія Бичковська, вона надаватиме правову допомогу, яка належить до компетенції МВА.

До участі запрошують мешканців, зареєстрованих або задекларованих на території Світлодарської міської територіальної громади, які евакуювались за її межі.

Для отримання консультації необхідно попередньо зареєструватись за посиланням (це обов’язково). Підключитися до зустрічі напряму можна за посиланням.

У Світлодарській міській ВА нагадали, що письмові звернення приймають на електронну адресу [email protected].

Нагадаємо, у низці громад Донецької області механізм компенсацій як за зруйноване, так і за пошкоджене житло не працював жодного дня. Станом на 2026 рік таких громад 16. Серед них — Світлодарська.