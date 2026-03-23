Будинок у Білозерському, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

У низці громад Донецької області механізм компенсацій як за зруйноване, так і за пошкоджене житло не працював жодного дня. Станом на 2026 рік таких громад 16: у деяких із них заяви залишаються без розгляду, в інших їх навіть не подавали.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з відповідей громад на інформаційні запити.

Раніше ми повідомляли про 19 таких громад, однак за оновленими даними у трьох із них компенсації все ж нараховували.

У яких громадах Донеччини станом на січень 2026 року виплати компенсацій заблоковані, але заяви від мешканців є

У п’яти громадах регіону жителі подавали заяви на компенсації, однак отримати виплати не змогли через безпекову ситуацію або окупацію. Йдеться про такі громади:

Вугледарська,

Очеретинська,

Мар’їнська,

Маріупольська,

Білозерська.

У цих громадах комісії або відмовляли заявникам у виплатах через бойові дії, або призупиняли розгляд заяв, оскільки обстежити зруйноване житло неможливо. Наприклад, заяви від жителів Вугледарської громади почали надходити у 2023 році. Тоді частина території перебувала в зоні активних бойових дій, а механізму дистанційного обстеження ще не ухвалили. Тож за 36 заявами люди отримали відмови. Ще за майже 600 заявами, які надійшли у 2024 році, призупинили розгляд — уся громада на той момент вже була визнана окупованою. У Мар’їнській громаді більшість із понад 800 заяв залишили без розгляду, а в Маріупольській частину заяв відхилили, а інші “заморозили” через окупацію.

Водночас у Білозерській громаді інформацію щодо заяв на компенсації за пошкоджене і зруйноване житло надати не змогли. Це пояснили тим, що військова адміністрація наразі має технічні складнощі з доступом до бази даних. Журналістам Вільного Радіо повідомили, що заяви від жителів надходили, але їхню кількість і статус вказати не змогли. Додамо, що ця громада наразі в зоні активних бойових дій, тож жителям доступний механізм компенсації за зруйноване житло.

Де на Донеччині немає звернень щодо компенсацій за пошкоджене або зруйноване житло

Ще в 11 громадах Донеччини заяви на компенсації не надходили взагалі. Це:

Волноваська,

Кальчицька,

Хлібодарівська,

Світлодарська,

Мангушська,

Мирненська,

Ольгинська,

Микільська,

Сартанська,

Авдіївська,

Старомлинівська.

Основна причина — тимчасова окупація територій.

У деяких громадах, як у Старомлинівській, комісії взагалі не створювали або вони не мають змоги працювати. Подекуди люди можуть лише подати інформаційне повідомлення до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Уточнення щодо роботи механізму компенсацій у деяких громадах

У нашому попередньому тексті про те, де на Донеччині досі не можна податися на виплати за житло, ми згадували Селидівську громаду. За оновленими даними, з 2023 року там нараховували компенсації як за пошкоджене (485 схвалених заяв), так і за зруйноване житло (161 схвалена заява). Виплати за пошкоджені домівки припинили після 2024 року, а з січня 2025 року громаду включили до переліку тимчасово окупованих територій, тож і за зруйноване теж вже не компенсують. Тут призупинили розгляд 1316 заяв.

У Соледарській громаді зʼявилась можливість отримати виплату лише за зруйноване житло з серпня 2024 року. Наразі також можна подати заявку на компенсацію за зруйноване житло в зоні активних бойових дій. Таких населених пунктів у громаді 14. За весь час роботи комісії виплати погодили 15 власникам зруйнованих помешкань на 26,67 млн грн. Станом на початок 2026 року на розгляді було 154 заяви.

Також у попередньому тексті йшлося про Бахмутську громаду. Погоджувати компенсації там почали лише у грудні 2025 року. Доступні вони для жителів двох населених пунктів громади. Тому на початок року тут очікували розгляду лише 13 заяв.

Тож фактично виплат за жоден період не було у 16 громадах Донеччини. Майже всі вони наразі тимчасово окуповані, більшість потрапили в окупацію ще до старту програми “єВідновлення” у 2023 році. Деякі частково були в зоні активних бойових дій, але на той момент (до липня 2025 року) в Україні ще не запровадили механізм дистанційного обстеження будинків, і доступ для комісій був заблокований.

Чому виплати не працюють і на що зараз можуть розраховувати жителі цих 16 громад Донеччини

Ключова проблема — прив’язка механізму компенсацій до можливості обстежити житло. У громадах, які опинилися під окупацією, зробити це неможливо, тому процес фактично заблокований.

Водночас для частини постраждалих передбачена альтернатива — житлові ваучери. Наразі їх можуть отримати люди зі статусом учасника бойових дій або з інвалідністю внаслідок війни. Наприклад, у Соледарській громаді 2 людини відмовилися від поданих раніше заяв на компенсацію саме через появу програми житлових ваучерів для ветеранів.

Приймати заявки почали у грудні, а станом на початок 2026 року на цю програму подалися понад 20 тисяч переселенців. Журналісти Вільного Радіо вже писали про перші житлові ваучери, які отримали у громадах Донеччини.