Соціальний захист. Ілюстративне фото: Донецька ОВА

Рада виконавчих директорів Світового банку затвердила проєкт SPIRIT загальним обсягом 880 млн доларів для України. Він покликаний допомогти державі модернізувати систему соціального захисту й підтримати вразливі категорії населення.

Про це повідомили у пресслужбі Мінсоцполітики.

Проєкт втілюватиме в життя Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, він, згідно з прогнозами міністерства, охопить понад мільйон людей. Серед них — малозабезпечені родини, сім’ї з дітьми, люди з інвалідністю, похилого віку та доглядачі. Фінансування складається з позики Світового банку на 860 млн доларів і гранту у 20 млн доларів від Великої Британії та Німеччини.

SPIRIT передбачає три напрями реформ: об’єднання розрізнених програм у єдину систему Базової соціальної допомоги з принципом “єдиного вікна”; перехід до фінансування послуг за принципом “гроші слідують за людиною”, а також заміну медичної моделі інвалідності на “людиноцентричну” оцінку потреб із розширеним доступом до реабілітації та підтримки зайнятості.

“Завдяки цьому проєкту ми зможемо посилити підтримку вразливих людей, зміцнити спроможність громад та інвестувати у людський капітал навіть в умовах війни. Це важливий сигнал: міжнародні партнери бачать соціальну стійкість України як частину нашої спільної безпеки та майбутнього відновлення”, — заявив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спрямував три мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для резервного теплопостачання. Понад 22 мільйони гривень із цих коштів отримає Донецька область.