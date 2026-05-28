Блочно-модульна котельня БМК 1000. Ілюстративне фото: Криворізька міська рада

Кабінет міністрів спрямував три мільярди гривень з резервного фонду державного бюджету на закупівлю 216 блочно-модульних котелень для резервного теплопостачання. Понад 22 мільйони гривень із цих коштів отримає Донецька область.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загалом 966 млн грн з виділеної суми надійде Агентству відновлення на реалізацію проєктів у Києві. Решту, тобто понад два мільярди гривень, розподілять між регіонами в рамках “планів стійкості”.

“Загалом Уряд виділив з резервного фонду 3 млрд грн на придбання 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити будинки надійним теплопостачання в умовах російського енергетичного терору… Ключове завдання спільно з громадами — оперативно завершити підготовку обладнання до початку опалювального сезону”, — заявив начальник ДонОВА Вадим Філашкін.

Більше про “плани стійкості”

“Плани стійкості” для регіонів — це комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону. Його реалізує український уряд спільно з ОВА та громадами. Загальну потребу в фінансуванні ініціативу оцінюють у 278 мільярдів гривень (5,4 млрд євро).

Для покриття проєкту влада працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів.

Загальна потреба у фінансуванні “плану стійкості” Донецької області становить майже 2 млрд грн. Він передбачає захист понад трьох десятків об’єктів критичної інфраструктури від атак. Також введуть обладнання для розподіленої генерації, а ще залучать устаткування для резервного живлення.

Нагадаємо, 2 травня в уряді змінили механізм співфінансування “планів стійкості” для прифронтових областей, зокрема Донеччини. Громади регіону платитимуть менше за захист енергетики та критичної інфраструктури — до таких проєктів докладатимуть лише 10% з місцевих бюджетів, а держава покриватиме решту суми.