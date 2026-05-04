Держава платитиме більше, місцеві бюджети — менше: для Донеччини спростили умови співфінансування “плану стійкості”

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

В уряді змінили механізм співфінансування “планів стійкості” для прифронтових областей, зокрема Донеччини. Громади регіону платитимуть менше за захист енергетики та критичної інфраструктури — до таких проєктів докладатимуть лише 10% з місцевих бюджетів, а держава покриватиме решту суми.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися зі зміни до постанови Кабміну №393.

У новій редакції документа зазначається, що уряд передбачив диференційований підхід до співфінансування з місцевих бюджетів — їх розділили на три категорії залежно від навантаження та безпекової ситуації у регіонах. Так, раніше витрати з державного бюджету на “плани стійкості” покривали 80% від вартості проєктів, решту 20% мали докинути громади або ОВА. Нині для окремих областей цей поріг зменшили.

Так, для Дніпропетровщини встановили рівень співфінансування не менше 15%, а для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей — не менше 10% від обсягу грошей, передбачених з державного бюджету на “плани стійкості”. Зміни стосуються лише об’єктів комунальної власності, якими керують громади.

До прикладу: якщо одному з міст Донеччини у межах “плану стійкості” знадобилося обладнання резервного живлення для критичної інфраструктури, яке коштує 10 мільйонів гривень, — раніше держава могла компенсувати лише 8 мільйонів. Решту — 2 мільйони гривень — довелося б шукати в обласному чи місцевому бюджетах. Тепер умовна сума співфінансування зменшиться до 1 мільйона гривень.

“Ми врахували реальну фінансову ситуацію в регіонах, особливо в прифронтових областях. Зменшення порогу співфінансування дозволить громадам реалізовувати плани стійкості, адже в умовах воєнного стану ресурси місцевих бюджетів спрямовуються насамперед на забезпечення оборони, безпеки, функціонування критичної інфраструктури. Це рішення на підтримку прифронтових громад та реалізацію проєктів у визначені строки”, — прокоментував міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Більше про “плани стійкості”

“Плани стійкості” для регіонів — це комплекс заходів для підготовки енергосистеми та ЖКГ до наступного опалювального сезону. Його реалізує український уряд спільно з ОВА та громадами. Загальну потребу в фінансуванні ініціативу оцінюють у 278 мільярдів гривень (5,4 млрд євро).

Для покриття проєкту влада працює над залученням фінансових ресурсів від міжнародних партнерів. Також передбачається співфінансування з боку громад для комунальних об’єктів.

Загальна потреба у фінансуванні “плану стійкості” Донецької області становить майже 2 млрд грн. Він передбачає захист понад трьох десятків об’єктів критичної інфраструктури від атак. Також введуть обладнання для розподіленої генерації, а ще залучать устаткування для резервного живлення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі регіони країни належним чином готуються до наступного опалювального сезону. Серед них, зокрема Донецька область — місцева влада має забезпечити гарантовану подачу тепла та світла, попри загрози атак.