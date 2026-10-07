Сили оборони атакували російські об’єкти на Донеччині та в інших регіонах: наслідки ударів за 6 та 7 жовтня

Дрон-камікадзе Hornet, травень 2026. Фото: Kammen Taylor

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Українське військо 6-го та у ніч на 7 жовтня провели чергову серію атак по російських військових об’єктах як на окупованих частинах України, так і в Росії. Під вогнем були й цілі на Донеччини, зокрема інфраструктура для запуску ударних дронів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Так, у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних дронів.

Також на території області вдарили по командно-спостережних пунктах у районі Гірника, Курахівки та Українська (перші два населені пункти — Курахівська громада, а третій — Селидівська).

На Запоріжжі українські сили били по пунктах управління БпЛА в районах Білоцерківки та Кам’янки. На окупованій частині Луганської області в районі Криничного уразили склад матеріально-технічних засобів, а в районі Кондрючого — склад паливно-мастильних матеріалів.

Також були влучання по Росії: у Брянській області уразили аеродром “Сеща”, ступінь руйнувань уточнюється. У районі н.п. Гриньово цієї області також влучили по станції радіоелектронної боротьби, а в районі Еліонки — по радіолокаційній станції.

Нагадаємо, обласна влада Донеччини спрямувала додаткові 80 млн гривень на потреби військових, які виконують бойові завдання на території Донеччини. Рішення ухвалили після обговорення ситуації на фронті та запитів оборонців.