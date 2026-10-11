Сили оборони атакували склад та ремонтний підрозділ російської армії на ТОТ Донеччини: де саме були влучання

Ураження на ТОТ. Ілюстративне фото: з російських джерел

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Сили оборони атакували військові цілі Росії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Цього разу їм вдалося уразити ремонтний підрозділ та склад загарбників. Де саме — читайте далі.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

За їхніми даними, 10 та в ніч на 11 жовтня підрозділи Сил оборони уразили низку військових цілей російської армії. Ці удари були, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Так, українські військові атакували ремонтний підрозділ російської армії поблизу Чистякового у Горлівському районі. Окрім того, захисники вдарили по складу матеріально-технічних засобів у районі Макіївки.

“Сили оборони України продовжують системно завдавати ударів по військовій інфраструктурі противника, послаблюючи його логістичні спроможності та бойовий потенціал”, — додали у відомстві.

Нагадаємо, через російські обстріли в деякі райони Краматорська вже небезпечно заїжджати, а місцеві жителі та підприємці поступово готуються до переїзду. Нині в місті залишаються близько 19 тисяч людей проти 167 тисяч до повномасштабного вторгнення.