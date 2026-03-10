Ілюстративне фото: з російських джерел

У ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони здійснили серію ударів по військових обʼєктах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під ураження потрапили склади ПММ, станція РЕБ, пункт управління ударними БпЛА, артилерійські позиції та скупчення окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що українські військові продовжують кампанію зі зниженням наступального потенціалу військ країни-агресорки. Так, у ніч на 10 березня Сили оборони атакували низку військових обʼєктів на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Зокрема, ударні безпілотники знищили склади пально-мастильних матеріалів поблизу Коптєвого та Макіївки, а також уразили станцію радіоелектронної боротьби в районі Донецька. Крім того, українські військові вдарили по пункту управління ударними дронами армії РФ неподалік Мирнограда.

Серед іншого, фіксували такі ураження:

артилерійського підрозділу в околицях Сухецького ;

; артилерійської гармати біля Дорожнянки ;

; скупчення російських військових у районах Селидового та Покровська.

“Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу російського агресора”, – додали у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Сили оборони атакували склади боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення на ТОТ Донеччини. Ураження фіксували поблизу Нижньої Кринки та Чистякового. Були та таки на живу силу окупантів поблизу Покровська.