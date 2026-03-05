ЗСУ вдарили по складу боєприпасів поблизу Нижньої Кринки, ще одне влучання – по пункту біля Чистякового (деталі)

Українськ військові. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Сили оборони атакували склади боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення на ТОТ Донеччини. Ураження фіксували поблизу Нижньої Кринки та Чистякового. Були та таки на живу силу окупантів поблизу Покровська.

Про це відзвітували у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що у ніч на 4 березня Сили оборони продовжили знижувати наступальний потенціал військ країни-агресорки, зокрема на тимчасово окупованій частині Донецької області. Ураження фіксували у Макіївському та Горлівському районах, які загарбники контролюють з 2014-го.

Так, захисники вдарили по складу зберігання боєприпасів поблизу Нижньої Кринки. Ще одна атак припала на місце зберігання матеріально-технічних засобів неподалік Чистякового. Поки масштаби завданої шкоди уточнюють, написали у відомстві.

Окрім атак на військові обʼєкти росіян, українські оборонці вдарили по скупченню живої сили Росії біля Покровська.

Нагадаємо, десантники 25 Січеславської бригади провели евакуацію пораненого побратима на Покровському напрямку за допомогою НРК “Бізон”. Рятувальна операція тривала загалом 12 годин, комплекс зазнав російської атаки — військовий не постраждав та зміг дістатися позицій суміжного підрозділу.