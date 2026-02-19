Сили оборони контролюють Никифорівку, Неліпівку, Нове Шахове та Затишок на Донеччині, — УВ “Схід”

Бійці Сил оборони України. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Українські військові зберігають позиції у селах Нове Шахове та Затишок Шахівської громади, у Неліпівці Костянтинівської громади та у Никифорівці Соледарської громади, повідомляють в угрупуванні військ “Схід”. Там зазначили, що напередодні російські джерела заявили про окупацію зазначених населених пунктів, однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це заявив речник угруповання військ «Схід» майор Григорій Шаповал у коментарі для видання Укрінформ.

Речник УВ “Схід” Григорій Шаповал повідомив, що російські підрозділи намагаються рухатися малими групами по троє-четверо піхотинців, але ці спроби не увінчуються успіхом завдяки діям українських військових.

Останні також застосовують піхотні групи, а також дрони, аби проводити пошуково-ударні операції. Метою Сил оборони є завдання втрат російським силам, зокрема у живій силі та техніці.

Аналітичний проєкт DeepState станом на 19 лютого маркує села Неліпівка та Нове Шахове як “район проникнення” (термін, яким аналітики пропонують замінити “сіру зону”). Водночас села Никифорівка та Затишок, з погляду DeepState, є частково окупованими. Зауважимо, на згаданій мапі село Затишок позначене застарілою назвою “Суворове”.

