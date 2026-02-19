Евакуація музею із Серебрянки Сіверської громади. Ілюстративне фото: Євген Ткачов

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Уряд запровадив порядок евакуації музейних предметів під час воєнного стану: тепер обов’язково мають вивезти цінності з усіх населених пунктів у радіусі 50 кілометрів від лінії фронту. Під нові правила, ймовірно, підпадають всі неокуповані населених пунктів Донецької області.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка з гуманітарної політики України Тетяна Бережна.

Вона розповіла, що Кабмін підтримав ініційований Мінкультом порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. Так, встановили чітку зону для вивезення історичних цінностей — 50 кілометрів від лінії фронту. За словами Бережної, це унікальний для світової практики документ:

“Це унікальний прецедент у світі для розробки якого, ми проаналізували досвід попередніх років, врахували слабкі місця процедур, провели консультації з громадськістю і сформували нову модель: чітку і менш бюрократичну”.

Окрім визначеної зони евакуації, тепер вона також обовʼязкова:

для територій, внесених до Переліку бойових дій;

за рішенням ОВА, за погодженням із військовим командуванням.

Водночас врятовані цінності зможуть розмістити лише на територіях, які знаходяться не менше ніж за 75 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Після завершення воєнного стану рішення про повернення музейних експонатів мають ухвалити протягом 12 місяців. Якщо немає куди повертати — визначать нове безпечне місце зберігання.

“Ми суттєво спростили процедури. Мінкульт ухвалює рішення щодо державних установ. Обласні військові адміністрації щодо комунальних. І керівник закладу отримує право діяти самостійно в разі загрози, без очікування погоджень. Запроваджуємо систему трьох черг евакуації, залежно від цінності”, — написала Тетяна Бережна.

Читати також: Бахмутський краєзнавчий музей оцифровує архівні фото: де подивитися перші результати

Зазначимо, що під дію нового документа, ймовірно, підпадають всі неокуповані населені пункти Донецької області. До прикладу, “по прямій” від Краматорська до лінії фронту близько 12 кілометрів, а від Словʼянська — майже 16. Водночас найвіддаленіший адмінцентр однієї з громад регіону — Олександрівка — за понад 34 кілометри від боїв.

Раніше в інтервʼю журналістам Вільного Радіо начальниця управління культури і туризму ДонОДА Вікторія Точена розповідала, що в музеях області “не залишилося того, що потребувало вивезення”.

“З березня 2022 року ми провели певну роботу. З 17-ти музеїв, які тоді знаходилися на доступній території, і ми могли вивезти — ми це зробили 100%”, — казала посадовиця.

Читати також: Вкрадена історія: на Донеччині з 20 музеїв на підконтрольній уряду території половина пошкоджені або зруйновані, але дещо зберегли

Нагадаємо, у фронтовому Покровську працював історичний музей, який налічував близько 15 тисяч експонатів. Представники військової адміністрації запевняють, що евакуювали звідти всі предмети, які належали державі. Також ще декілька років тому гуманітарна місія “Проліска” вивезла з Серебрянки Сіверської громади шкільний музей, присвячений діячеві УНР Микиті Шаповалу.

Крім того, Вільне Радіо розповідало, що сталося з Маріупольським художнім музеєм після відкритого вторгнення.