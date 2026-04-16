Сили оборони на Донеччині отримають ще майже 52 млн грн, — ДонОВА

Українські військові. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Влада Донецької області спрямувала ще майже 52 мільйони гривень на підтримку ЗСУ, які боронять регіон. Ці кошти мають піти на закупівлю необхідного для війська обладнання.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалили на засіданні Ради оборони області, а відомо стало про це у четвер, 16 квітня. Захисники отримають ще майже 52 мільйони гривень.

Ці кошти військові використають на придбання засобів РЕБ, БпЛА та FPV-дронів. За словами Філашкіна, таке устаткування нині критично необхідне для протидії військам країни-агресорки та збереження життів українських захисників.

“Захист жителів та підтримка Сил оборони України залишаються нашими беззаперечними пріоритетами. Усі рішення спрямовуємо передусім на безпеку людей і зміцнення обороноздатності регіону. Продовжуємо системну роботу, щоб забезпечити наших захисників необхідними ресурсами для ефективної протидії окупанту”, — резюмував посадовець.

Нагадаємо, українські військові стверджують, що контролюють логістику армії Росії в районі тимчасово окупованого Донецька. Пілоти 1 корпусу НГУ “Азов” опублікували кадри уражень техніки окупантів на кільцевій дорозі. Окрім цього, бійці пролетіли над центром міста та біля “Донбас Арени”.