Сили оборони отримають ще 51,5 млн грн з бюджету Донецької області: яка загальна сума від початку 2026-го

Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Донеччини спрямувала додаткові 51,5 мільйона гривень на підтримку Сил оборони області. Цим коштом, як і раніше, закуплять необхідне для захисників обладнання.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про черговий “пакет підтримки” для військових з бюджету Донецької області ухвалили під час засіданні Ради оборони регіону. Захисники отримають ще 51,5 мільйона гривень.

Цим коштом для військових закуплять засоби РЕБ, БпЛА та FPV-дрони — це має посилити захист підрозділів і підвищити ефективність виконання бойових завдань, каже голова ОВА.

Водночас загальна сума підтримки Сил оборони від початку 2026 року вже сягнула 232 мільйони гривень.

“Окремо розглянули питання захисту об’єктів критичної інфраструктури. Визначили додаткові заходи безпеки та координації дій між усіма відповідальними службами для мінімізації ризиків і забезпечення стабільної роботи життєво важливих об’єктів в умовах воєнного стану”, — відзвітував Філашкін.

Нагадаємо, погодні умови вплинули на інтенсивність піхотного наступу російської армії на Покровському напрямку. Там скоротилася кількість штурмовиків, які намагаються просочуватися повз українські позиції.