Сили оборони України уразили склади дронів “Рубікону” та інші цілі на Донеччині, — Генштаб ЗСУ

Українські дрони. Ілюстративне фото: AFP

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Підрозділи Сил оборони 30 вересня та в ніч на 1 жовтня 2026 року уразили низку об’єктів російських військ на окупованих частинах Донецької, Луганської та Запорізької областей. Йдеться про склади озброєння, місця зосередження зброї та техніки, а також інфраструктуру для запуску дронів.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

Так, у районі Донецька українські війська вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА. Ще одну ціль на території регіону уразили у районі Покровська, там під вогонь потрапив російський пункт управління безпілотниками.

“Ураження подібних об’єктів є одним із пріоритетних завдань Сил оборони України, яке спрямоване на зниження спроможностей російських окупантів застосовувати ударні безпілотники по цивільній інфраструктурі на території України”, — зазначили у Генштабі стосовно атаки по цілях у районі Донецька.

Стосовно атак по цілях на Донеччині у Генштабі додатково підтвердили, що 23 вересня вдалося знищити склади зберігання БпЛА підрозділу “Рубікон” у районі Волновахи.

Водночас на Луганщині 30 вересня та у ніч на 1 жовтня знищили склад ракетно-артилерійського озброєння, це сталося у районі Верхньокам’янки. Ще одну ціль українським силам вдалося уразити на Запоріжжі: у районі Тимошівки під удар потрапив район зосередження озброєння та військової техніки російських підрозділів.

Нагадаємо, за вересень втрати особового складу Росії у боях проти України — вбитими та пораненими — сягнули 46 230 людей: це рекордна цифра за весь 2026 рік. Захисники нарощували динаміку уражень окупантів із січня.