Сили оборони уразили “Іскандер-М” на Курщині та низку об’єктів в окупації, зокрема на Донеччині

Український військовий тримає безпілотник. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

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Українські військові провели нову серію ударів по об’єктах у тилу російської армії. Під вогонь 29 та у ніч на 30 жовтня потрапили склади, інфраструктура для ремонту техніки та пускова установка для балістичних ракет.

Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.

На Донеччині цього разу били по одному об’єкту — складу боєприпасів поблизу села Малоянисоль у Кальчицькій громаді. Аналогічні склади потрапили під вогонь у районі Новоєгорівки на Харківщині та Ганусівки на Луганщині.

На Луганщині під удар також потрапили склад матеріально-технічних засобів окупантів у районі Біловодська та ремонтний підрозділ противника біля Рубіжного. Крім того, українські підрозділи вразили ремонтно-відновлювальну базу російських військ у районі Писарівки.

Пускову установку для ракет “Іскандер-М” уразили у районі Фатежа Курської області Росії. Президент Зеленський у своєму вечірньому зверненні 29 жовтня уточнив, що цю операцію провели за допомогою ракетного удару.

“Кожна знищена пускова установка “Іскандер-М” зменшує спроможність армії Росії завдавати балістичних ударів по українських містах. Ураження ремонтних підрозділів ускладнює противнику відновлення пошкодженої техніки та її повернення на фронт, а втрата складів боєприпасів знижує його вогневі можливості”, — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, захоплення Добропілля залишається головною стратегічною метою російської армії на Покровському напрямку фронту. Загарбники намагаються досягти цієї мети, аби посилити свої удари по українській логістиці. Хоч тактичні штурми у районі міста тривають щодня, в адміністративних межах Добропілля ще немає сталих або замаскованих позицій росіян.