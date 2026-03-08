Сили оборони вразили цілі на тимчасово окупованих територіях. Ілюстративне фото: Генштаб

Є влучання у Селидовому, в районах Новопетрівки та Волновахи. У ніч на 8 березня українські військові завдали ударів по кількох об’єктах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними військових, у Селидовому Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками російських військ. Також у місті атакували командно-спостережний пункт окупантів.

Крім того, українські підрозділи завдали ударів по ще двох командно-спостережних пунктах армії РФ — у районах Новопетрівки та Волновахи.

У Генштабі зазначили, що остаточні результати атаки та масштаб завданих збитків наразі уточнюють.

Нагадаємо, 7 березня ЗСУ вдарили ракетами по базі “Шахедів” у районі Донецького аеропорту. Також під удари потрапили позиції артилерії та пункти управління росіян на Донеччині та Луганщині.