Є влучання у Селидовому, в районах Новопетрівки та Волновахи. У ніч на 8 березня українські військові завдали ударів по кількох об’єктах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області.
Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України.
За даними військових, у Селидовому Сили оборони уразили пункт управління безпілотниками російських військ. Також у місті атакували командно-спостережний пункт окупантів.
Крім того, українські підрозділи завдали ударів по ще двох командно-спостережних пунктах армії РФ — у районах Новопетрівки та Волновахи.
У Генштабі зазначили, що остаточні результати атаки та масштаб завданих збитків наразі уточнюють.
Нагадаємо, 7 березня ЗСУ вдарили ракетами по базі “Шахедів” у районі Донецького аеропорту. Також під удари потрапили позиції артилерії та пункти управління росіян на Донеччині та Луганщині.