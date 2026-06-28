У Генштабі розповіли про наслідки останніх ударів по об'єктах у Росії та на окупованих територіях. Ілюстративне фото: Укрінформ

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Українські військові завдали удару по складу боєприпасів російських окупантів на тимчасово захопленій частині Донецької області. Крім того, Сили оборони атакували залізничний міст у Криму та два нафтопереробні заводи на території Росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

За даними військових, серед цілей опинився склад боєприпасів російської армії поблизу Амвросіївки на тимчасово окупованій території Донецької області.

Також українські військові завдали удару по залізничному мосту в районі Ічок у тимчасово окупованому Криму. За інформацією Генштабу, російська армія використовувала його для перекидання особового складу, техніки та матеріально-технічного забезпечення.

Окрім цього, Сили оборони уразили два нафтопереробні заводи в Росії — Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї та Ярославський нафтопереробний завод. На обох підприємствах зафіксували влучання, а на Слов’янському НПЗ виникла пожежа.

У Генштабі також уточнили результати ракетного удару по промисловому комплексу “Титан-Барикади” у Волгограді, якого українські військові завдали 27 червня. За попередніми даними, влучання підтверджені у трьох виробничих цехах, ще два зазнали часткових руйнувань.

Раніше ми писали про ситуацію на Лиманському напрямку. Там російські війська намагаються закріпитися на околицях міста, попри значні втрати. Саме через спроби захопити Лиман останнім часом значно зросла інтенсивність бойових дій на цій ділянці фронту.