Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 28 грудня українські військові успішно атакували військову інфраструктуру росіян. Серед уражених цілей — склад зберігання дронів-камікадзе типу “Шахед” у тимчасово окупованій Макіївці на Донеччині.

Про результати операції повідомили в Генштабі ЗСУ.

У ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України завдали низки ударів по військовим обʼєктам росіян. Українські дрони влучили по нафтопереробному заводу “Сизранський” у Самарській області РФ, де після ударів спалахнула пожежа.

Окрему увагу військові приділили цілям на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, підтверджено ураження складу зберігання безпілотників типу “Шахед” у Макіївці на Донеччині. Саме такого типу дрони російська армія регулярно використовує для масованих атак по українських містах і цивільній інфраструктурі.

Також Сили оборони уразили:

місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Чорноморського в окупованому Криму,

ремонтний підрозділ 1435-го мотострілецького полку поблизу Антрацита на Луганщині,

понтонну переправу неподалік Ніконорівки.

Крім того, підтверджено результати попереднього удару по заводу “ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка” — там пошкодили трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку з виробництва масел.

Ступінь завданих збитків російській стороні ще уточнюють.

