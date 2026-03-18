Сили оборони вдарили по складах боєприпасів та базі “Рубікона” на ТОТ Донеччини

Ураження на ТОТ Донеччини, 18 березня 2026-го. Фото: ССО

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У ніч на 18 березня Сили спеціальних операцій України завдали серії ударів по військових об’єктах росіян на ТОТ Донецької області. Під ураженням опинилися база центру “Рубікон”, елементи управління дронових підрозділів та склади боєприпасів.

Про це повідомили у Силах спеціальних операцій.

Там розповіли, що в окупованому Донецьку далекобійні ударні дрони вразили базу засекреченого російського центру безпілотних технологій “Рубікон”. Крім того, Сили оборони пошкодили елемент управління цього підрозділу.

Також українські військові знищенили координаційний центр роботи підрозділів безпілотних систем армії Росії. Він відповідав за організацію БпЛА-операцій на відтинку, розповіли у Силах спеціальних операцій.

Ще один удар захисники завдали в загарбаному селищі Вільне — вразили склад боєприпасів, техніку та майно, а також місце накопичення та розподілу озброєння військ країни-агресорки.

“Підрозділи Сил спеціальних операцій проводять Middle Strike удари по об’єктах ворога на окупованій території України. Підпільники Руху опору сприяли успіху цієї серії ударів”, — зазначили у ССО.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем атакували російський навчальний центр на тимчасово окупованій частині Донецької області. Військовий осередок окупантів уразили дронами українського виробництва.