Ураження навчального центру росіян на ТОТ Донеччини. Фото: з відео "Мадяра"

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Сили безпілотних систем атакували російський навчальний центр на тимчасово окупованій частині Донецької області. Військовий осередок окупантів уразили дронами українського виробництва.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний “Мадяр”.

За його даними, у ніч на 10 березня Сили безпілотних систем завдали низки ударів по обʼєктах військ країни-агресорки на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, оборонці атакували навчальний центр та пункт постійної дислокації росіян на Донеччині.

На відео — робота українських дронів середньої дальності ураження FP-2. Вони мають бойову частину від 60 до 100 кілограмів, розповів “Мадяр”.

Так, на опублікованих кадрах можна побачити, що бійці вразили обʼєкти загарбників у регіоні щонайменше двома дронами. Бровді уточнив, що удар завдали пілоти 1 Окремого Центру СБС в координації із Центром глибинного ураження.

Нагадаємо, у ніч на 10 березня підрозділи Сил оборони здійснили серію ударів по військових обʼєктах російської армії на тимчасово окупованій частині Донецької області. Під ураження потрапили склади ПММ, станція РЕБ, пункт управління ударними БпЛА, артилерійські позиції та скупчення окупантів.